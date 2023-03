A razão por trás do cancelamento de show do Blink-182 no Lollapalooza

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O perfil oficial do Lollapalooza confirmou, nesta quarta-feira, 1, que a banda Blink-182, que seria headliner na noite de sábado, não se apresentará mais no festival. A notícia, que vinha circulando como boato há alguns dias, foi dada pelo guitarrista Tom DeLonge, que também anunciou o cancelamento de todas as apresentações que a banda faria na América Latina em função de uma cirurgia no dedo do baterista Travis Barker. “O auge da nossa carreira seria tocar para vocês. Estamos devastados e quero que saibam que pretendemos voltar”, disse ele.

A noite do dia 25, que seria comandada pela banda, foi a primeira data do festival a esgotar os ingressos, muito em função dos headliners. Em comunicado nas redes, o Lollapalooza informou que o Twenty Øne Piløts substituirá o Blink-182 no sábado. Quem comprou o ingresso apenas pela banda, no entanto, poderá pedir o reembolso da tarifa entre hoje e a próxima terça-feira, 7. O festival também anunciou que os americanos já estão confirmados para a próxima edição do festival, em 2024.

Os rumores sobre o cancelamento surgiram ainda na semana passada, quando Travis anunciou que rompeu um ligamento do dedo durante os ensaios para a turnê. A lesão precisará de cirurgia, afastando o músico dos palcos até a recuperação. “Isso é devastador em muitos níveis. Mas Travis vai melhorar e voltaremos os três juntos. Vamos arrasar e teremos momentos incríveis com vocês”, dise Delonge.