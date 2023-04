A peculiar parceria de Rod Stewart e Ivete Sangalo em São Paulo

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O roqueiro inglês Rod Stewart e a lenda do axé Ivete Sangalo não possuem muitas coisas em comum, logo, se tornaram a nova aposta do projeto Legends In Concert, da produtora Move Concerts, empreitada destinada a reunir ícones da música nacional e internacional em apresentações inéditas. A edição inaugural ocorre em 30 de setembro, no Allianz Parque, em São Paulo.

O comunicado oficial caracteriza o evento como “histórico” e explica que os shows ocorrerão separadamente. Às 19:15, Ivete sobe ao palco com seus clássicos e as canções de seu mais recente EP, Chega Mais; às 21h, Rod Stewart empunha sua guitarra. É só ao fim da noite que os astros se juntam para “brindar o público com algumas surpresas”. Além dessa ocasião, o roqueiro de Londres se apresenta em Ribeirão Preto no dia 29 de setembro.

Os ingressos do festival a dois ficarão disponíveis na LivePass primeiro às 10h do dia 17 de abril, em pré-venda para clientes do cartão Porto Bank, patrocinador do evento. A venda geral começa 48 horas depois, às 10h do dia 19.