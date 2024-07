A participação aleatória de Snoop Dogg na Olimpíada de Paris

O rapper americano Snoop Dogg vai carregar a tocha olímpica em um dos trechos de cidade de Saint-Denis, subúrbio ao norte de Paris. O local é a última passagem do fogaréu antes da capital francesa, e a participação inusitada foi anunciada pelo prefeito Monthieu Hanotin. “Saint-Denis, a última parada antes da Torre Eiffel! Com um casting internacional com Snoop Dogg para a jornada final da chama olímpica”, escreveu o político no X — para a alegria da internet, que tem se divertido com os “rolês aleatórios” do músico no evento esportivo.

Nome reconhecido do rap, a relação mais próxima de Snoop Dogg com o mundo do esporte é através do futebol americano: ele é fundador da Snoop Youth Football League, liga sem fins lucrativos voltada para crianças. Além disso e de carregar a tocha olímpica, ele também vai ser comentarista dos jogos pela rede americana NBC, com uma agenda que incluí visitas a pontos turísticos da cidade, entrevistas com atletas, e até uma sessão de fotos temática. Para entrar no clima, ele topou, no mês passado, o desafio de correr 200 metros em uma prova experimental nas seletivas olímpicas americanas. Snoop correu ao lado dos medalhistas Ato Bolden e Wallace Spearmon e, é claro, acabou em terceiro — e último — lugar, mas se divertiu com a situação. “34s44 para um homem de 52 anos? Nada mal!”, brincou.

Compartilhando do senso de humor do rapper, as redes sociais abraçaram brincadeirinhas infames com o anúncio do músico como carregador da tocha, ironizando a fama do músico de ser um exímio apreciador da maconha — apesar dele ter anunciado no final do ano passado que deixaria a erva de lado. Na imagem mais compartilhada, Snoop aparece carregando um baseado gigante no lugar da chama olímpica.

