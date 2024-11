A mudança radical na silhueta de umas das grandes revelações da música pop

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A cantora Lizzo, de 36 anos, publicou em seu Instagram fotos de seu novo visual onde aparece mais magra. A nova aparência chamou a atenção dos fãs, levantando a questão se ela teria usado medicamentos como Ozempic para atingir o resultado. A artista afirmou que não usa Ozempic e divulgou imagens dela na academia.

Lizzo se fantasiou recentemente com a caixa do remédio para ironizar quem acredita que ela usa o medicamento. “Precisa de amor próprio? Experimente a Lizzo! Perca culpa, ganhe confiança”, ela escreveu na legenda. “Os efeitos colaterais incluem: um sorriso no rosto e um pouco no seu passo”, completou.

