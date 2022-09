A misteriosa cirurgia que a ex-esposa de Elon Musk fez nas orelhas

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A cantora canadense Grimes, de 34 anos, postou neste final de semana uma fotografia com o cabeça enfaixada. Na legenda, ela escreveu: “Fiz uma loucura”. Sem explicar exatamente o que aconteceu, os fãs começaram a especular que ela poderia ter feito um procedimento cirúrgico para ficar com as orelhas pontudas, como os seres mitólogicos elfos.

Grimes, que é ex-esposa do bilionário Elon Musk e tem dois filhos com ele (X Æ A-XII, de 2 anos, e Exa Dark Sideræl Musk, de 9 meses), já havia postado um texto no Twitter em que dizia querer ter as orelhas pontudas. “Alguém já fez modificações de orelha de elfo com um bom resultado? Estou com medo da cartilagem da orelha ter dificuldade em curar. Especialmente enquanto artista, esta cirurgia parece arriscada, mas eu a quis por toda a minha vida. Curiosa sobre as experiências das pessoas”, escreveu.

Musk, que também é bastante ativo na rede social, respondeu a ex-esposa com outra mensagem: “A desvantagem da cirurgia de orelha de elfo provavelmente supera a vantagem”. A cantora, conhecida por suas apresentações diferentonas, já tatuou no ano passado “cicatrizes alienígenas” nas costas.