A mensagem do Detonautas sobre Deus e o amor em discurso no The Town

O Detonautas subiu ao palco do The One, do The Town, no fim da tarde desse sábado, 9, para cantar seus sucessos ao lado de Vitor Kley. Em determinado momento da apresentação, o vocalista Tico Santa Cruz pediu que o público levantasse as mãos para celebrar o amor como forma de revolução. “Não importa qual é o seu crédulo, sua classe, sua cor, seu gênero. Não importa qual é a sua religião. Deus é amor. Se ele não estiver no seu coração, nas suas atitudes do dia a dia, ele não estará na igreja, não estará no padre, não estará no pastor, não estará em lugar nenhum”, disse ele, complementando: “Isso aqui não é uma pregação, isso aqui é uma celebração. O The Town é a celebração do amor como a única revolução verdadeira”

Com as atenções do público voltadas para si, Tico continuou o discurso pedindo para que as pessoas na plateia abraçassem quem estava ao lado, mesmo que não conhecessem os vizinhos. “A gente vai fazer um ato revolucionário. Porque em tempos de ódio, o amor é o único caminho possível pra que a gente possa construir pontes e diálogos entre as pessoas. Ninguém é inimigo de ninguém por pensar diferente numa democracia”, declarou o rockeiro, que foi aplaudido pelo público.