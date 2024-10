A medida extrema de Usher por medo de furacão Milton na Flórida

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O cantor Usher cancelou os três shows que faria em Miami neste final de semana em razão da chegada do furacão Milton, que está sendo considerado como um dos maiores do século. O show do artista deveria ocorrer no Kaseya Centre, com ingressos esgotados.

“Meus próximos shows em Miami no Kaseya Centre foram remarcados para dezembro devido ao estado de emergência na Flórida. A segurança e o bem-estar de todos continuam sendo minha principal prioridade e prefiro comemorar com todos vocês em um momento em que vocês possam ir e voltar do show com segurança”, escreveu o cantor em suas redes sociais.

Ao todo, cerca de 15 milhões de pessoas no estado da Flórida deverão ser impactados com a passagem do furacão. Aeroportos e até os parques temáticos da Disney também fecharam as portas.