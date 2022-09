A manifestação política de Gal Costa em festival em São Paulo

A cantora Gal Costa, uma das principais atrações do festival Coala, que acontece neste final de semana no Memorial da América Latina, em São Paulo, mandou um recado para o público pouco antes de encerrar sua apresentação neste sábado, 17. A cantora disse para o público:”Daqui a 15 dias a gente escolhe nosso presidente. Vamos votar direitinho, vamos votar com sabedoria e com inteligência. Vamos votar sem ódio e vamos votar com amor. Vamos lá!”, disse ela fazendo a letra “L” com as mãos. Na sequência, a artista cantou Brasil, de Cazuza. Horas depois, a cantora postou o vídeo do momento em suas redes sociais (assista abaixo).

Em seu show, a artista cantou clássicos da MPB, como Fé Cega, Faca Amolada, Divino Maravilhoso, Desafinado, Açaí, A história de Lily Braun, Como dois e dois, Tigresa, Vapor Barato, Baby e Um Dia de Domingo. O festival continua neste domingo com shows de Maria Bethânia, Marina Sena, Black Alien, Rodrigo Amarente e outros. Na portaria do festival, políticos de esquerda faziam panfletagem, como Ivan Valente, Sonia Guajajara e integrantes da bancada feminista em São Paulo.