A irritação de Zeca Baleiro após grito contra a Lei Rouanet: “Cala a boca”

O cantor Zeca Baleiro perdeu a paciência durante uma apresentação no último sábado, 6, em Penedo, Alagoas, após um fã gritar da plateia contra a Lei Rouanet. O músico comentava sobre as eleições do ano passado e dizia sentir obrigado a se manifestar e a dizer para as pessoas a votar com consciência.

Um dos fãs, no entanto, não gostou e gritou: “E a Lei Rouanet”. Imediatamente, o músico tirou o microfone do pedestal e foi até a pessoa perguntando se ela sabia o que era Lei Rouanet. Na sequência, ele pediu para ela explicar o que era a lei.

Com a recusa do fã, Zeca voltou ao palco dizendo: “Não sabe p**** nenhuma, bicho. Cala a sua boca aí. Não sabe o que falar, não fala. Tem parente seu que foi beneficiado pela lei, porque isso gera trabalho para uma cadeia imensa de trabalhadores. Isso é ignorância sua. Não sai falando isso por aí não. Pode se retirar do meu show se quiser”.

o bicho praticamente implorou pra passar essa vergonha 🤣 pic.twitter.com/t1kDpOz9Ib — Fabiana Freitas (@outraeu) May 7, 2023