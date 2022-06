A irritação de um ídolo do rock após um fã gritar por uma música

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Aparentemente, não são apenas os músicos que escutam gritos de “Toca Rauuul” que se irritam com a plateia. No dia 27 de abril, em Tampa, na Flórida, o guitarrista do The Who, Pete Townshend, perdeu a paciência com um fã após, aos berros, pedir para que a banda tocasse o clássico Naked Eye.

No vídeo, só revelado agora, o cantor diz para o fã de maneira grosseira: “Apenas cale a boca. Apenas cale a boca com a p**** do Naked Eye, certo? Não atendemos pedidos. Não importa quantas vezes eu te veja e te ame, você pagou pela p**** da minha Ferrari, eu tenho certeza”. O pedido do fã, no entanto, só ocorreu porque em algum momento do show, a banda teve algum problema técnico e eles perguntaram entre si que música deveriam tocar. Daí, lá da plateia, alguém fez o pedido.

Ironia das ironias, quando Pete pergunta para o colega Roger Daltrey que música eles deveriam executar na sequência, o cantor entra na brincadeira e responde: Naked Eye. Desconcertado, Pete apenas sorri e finalmente toca a música. É realmente difícil não atender aos pedidos dos fãs.