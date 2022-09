A inesperada reação de Gilberto Gil aos gritos de “Lula lá” em show

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Um dos nomes de luxo do line-up do Coala Festival, evento de música brasileira que acontece neste fim de semana em São Paulo, Gilberto Gil se apresentou com competência e vigor ao lado da neta Flor, esquentando o público apesar do frio que paira sobre a cidade. Quase uma hora após o início do show, a plateia puxou um coro de “Lula lá”. O cantor de 80 anos riu, feliz, e falou “tá chegando a hora, daqui a pouco”, em referência à proximidade das eleições, que acontecem em 2 de outubro e têm Lula e Jair Bolsonaro como principais candidatos à presidência. Gil, contudo, pensou um pouco e disse, com receio: “Tomara que seja isso mesmo que o Brasil quer. Pelo menos é o que nós aqui queremos. Tomara, tomara”.