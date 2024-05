A imagem que impressionou Madonna em sua passagem pelo Brasil

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

No último sábado, 4, Madonna reuniu 1,6 milhão de pessoas na praia de Copacabana para um show provocativo que se consolidou como o maior de sua carreira — e um dos maiores da história. Antes de deixar o país, a rainha do pop escreveu um recado no tradicional livro de ouro do Copacabana Palace, onde ficou hospedada, e demonstrou fascínio por uma imagem bem carioca: a vista do oceano. “Eu amo o Rio. Obrigada por cuidarem tão bem de mim e dos meus filhos. A vista do mar é magnífica. Com amor, Madonna”, escreveu ela na página compartilhada nas redes sociais do hotel.

Na publicação, uma foto de Madonna aparece em destaque pendurada na parede, cercada de retratos de celebridades nacionais e internacionais que compõem a “galeria da fama” do estabelecimento — entre eles o ex-Beatle Paul McCartney e o carioca Jorge Ben Jor. “Aqui é o lar de grandes personalidades e momentos que marcaram época. No Copa, celebramos as estrelas mais brilhantes, eternizando suas passagens em nossa galeria da fama e registrando suas histórias no nosso Livro de Ouro”, escreveu o hotel na publicação, reproduzida em inglês e em português.

A mensagem de Madonna, no entanto, não foi a única demonstração de afeto e encantamento da cantora pelas paisagens de tirar o fôlego da cidade maravilhosa. Durante o show em Copacabana, sua quarta passagem pelo país, a cantora chegou a comparar o cenário carioca ao paraíso. “Tem o oceano lindo. Tem montanhas incríveis. Tem Jesus”, disse ela para a multidão, fazendo menção ao Cristo Redentor e às belezas naturais da capital fluminense.

