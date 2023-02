A homenagem que Burt Bacharach fez para a filha após uma tragédia

Compositor de canções clássicas, Burt Bacharach morreu nesta quarta-feira, 8, aos 94 anos. O músico oscarizado, que fez sucesso com trilhas sonoras, compôs em 1966 a sensível música instrumental Nikki, para a então filha recém-nascida, Lea Nikki Bacharach. Em 4 de janeiro de 2007, aos 40 anos, Lea cometeu suicídio. Tardiamente diagnosticada com síndrome de Asperger, ela sofreu de transtornos emocionais ao decorrer da vida.

Na época, Bacharach e a atriz Angie Dickinson, mãe de Lea, divulgaram um comunicando que dizia que ela “silenciosa e pacificamente cometeu suicídio para escapar dos estragos em seu cérebro causados ​​pela síndrome de Asperger”. Para os pais, “era uma das criaturas mais bonitas criadas na Terra e agora está em paz”. Mais tarde, em 2013, o compositor tratou sobre a perda da filha em seu livro, Anyone who Had a Heart: My Life and Music. Após o diagnóstico tardio, Lea foi internada em um centro de tratamento psiquiátrico aos 16 anos — decisão pela qual o compositor diz ter se arrependido. “Sempre houve aquele ressentimento de ter meio que a aprisionado. Eu gostaria que alguém tivesse dito, você não vai curá-la, deixe-a em paz”, escreveu.

A homenagem de Nikki foi então reforçada por uma letra saudosa, escrita por Hal David (1921-2012), com quem Bacharach nutriu uma prolífica parceria ao longo da carreira. Nikki, where can you be? / It’s you, no one but you for me / I’ve been so lonely since you went away / I won’t spend a happy day till you’re back in my arms (“Nikki, onde você pode estar? É você, ninguém além de você para mim. Tenho estado tão sozinho desde que você foi embora. Não vou passar um dia feliz até que você esteja de volta em meus braços”).

Continua após a publicidade