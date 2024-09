A homenagem do Manchester City ao Oasis – duo fanático pelo time

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Os fãs do Oasis que estão ansiosos pelo retorno dos irmãos aos palcos podem reservar uma verba extra para além do ingresso dos shows: nesta quinta-feira, 12, o clube Manchester City, lançou a nova coleção de roupas e uniformes do time para a temporada 2024/25, em parceria com a Puma, toda inspirada no primeiro álbum do duo, Definitely Maybe, de 1994.

Liam e Noel Gallagher são torcedores do City – e Noel colaborou com o design das camisas, escrevendo com sua caligrafia os nomes e números dos atletas para a parte traseira das camisetas. A coleção segue as referências de cores e detalhes do disco, que completou 30 anos. A coloração principal é o bege, e as laterais azuladas trazem desenhos supersônicos, uma alusão à canção Supersonic. Noel, jogadores do time e o técnico Pep Guardiola estampam o ensaio fotográfico de lançamento da coleção. Confira fotos: