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Descubra como Pete Townshend e o The Who inventaram a ópera rock nos anos 60. Tudo começou com “A Quick One”, uma “rapidinha” musical de 9 minutos sobre traição, que abriu caminho para clássicos como “Tommy”, “Jesus Christ Superstar” e “The Wall” do Pink Floyd, definindo um gênero que conta histórias épicas através da música.

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Foi nos anos 60 que o rock começou a flertar com a ópera, copiando o conceito de contar uma história intercalando músicas. Pete Townshend, guitarrista do The Who, inventou o novo estilo, que acabou sendo batizado de “ópera rock”. O embrião da ideia surgiu há sessenta anos, quando ocorreu o lançamento do disco A Quick One, While He’s Away, que trazia como destaque a faixa homônima. Era uma colagem de seis músicas sobre uma história de sexo e traição, totalizando nove minutos.

Em A Quick One, While He’s Away (uma rapidinha, enquanto ele está longe), uma mulher se lamenta da ausência do marido por um ano até que é consolada por um velho motorista de locomotiva. Quando o amado volta para casa, ela confessa essa e outras traições: “Eu senti sua falta e devo admitir/Eu beijei alguns/E uma vez sentei no colo de Ivor, o motorista de locomotiva/E depois, com ele, tirei um cochilo”. Ao final, o marido a perdoa. Confira aqui a música, apresentada no Rock And Roll Circus, programa especial de TV dos Rolling Stones:

Três anos depois, Townshend retomou o conceito de ópera-rock, de uma forma muito mais ambiciosa, com o disco Tommy. Era a saga de um garoto cego, surdo e mudo que sente as vibrações da música e se torna uma astro do fliperama, seguido por um séquito de fãs. Dentro do The Who, formado por músico virtuosos, foi a vez do cantor Roger Daltrey brilhar, assumindo o papel principal. A banda inglesa lançou em 1973 outra ópera-rock famosa, Quadrophenia, a respeito da juventude britânica dos anos 60.

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Na esteira do The Who, vieram outros títulos importantes do gênero, a exemplo de Jesus Chirst Superstar, de Andrew Lloyd Webber e Tim Rice, de 1970. O álbum duplo original deu origem ao filme de 1973 e, tempos depois, o enredo se torno um clássico da Broadway. No final da década de 70, foi a vez do Pink Floyd fazer sucesso com o The Wall, contando em um álbum duplo a história de um astro de rock que constrói um muro ao seu redor para se isolar da plateia e de seus traumas.

Todas essas obras devem um tributo à sexagenária A Quick One.

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