A ‘herança’ deixada por Rita Lee para a amiga Maria Bethânia

Rita Lee, que morreu em maio de 2023, aos 75 anos, deixou uma letra inédita endereçada à amiga Maria Bethânia. Segundo Roberto de Carvalho, viúvo da cantora, Rita pediu especificamente que o marido entregasse a canção pronta para a cantora baiana. “Eu fiz uma música para uma letra que a Rita tinha escrito. Eu tinha a maior dificuldade de fazer a música dessa letra. Era difícil”, disse ele em entrevista ao podcast Corredor 5. “A Rita tinha falado: ‘Quando você conseguir fazer a música, se eu já tiver ido, dá para a Maria Bethânia’. E assim eu fiz. Gravei e dei para a Bethânia. Ela não gravou ainda. Mas, enfim, tá com ela. A música é linda. É uma pancada.”

A composição é uma entre diversos escritos deixados por Rita de forma póstuma nas mãos da família. Em julho deste ano, chegou às livrarias a autobiografia O Mito do Mito, no qual ela ironiza o fato de que o livro só poderia ser comercializado quando ela morresse. “Artista morto vale mais, tem uns que viram até mito”, escreveu ela com seu humor ácido. De acordo com familiares da cantora, outros projetos devem surgir, já que ela deixou centenas de letras e reflexões inéditas. Algumas canções, aliás, foram gravadas por Rita, entre elas Voando, versão da canção italiana Volare, de Domenico Modugno.