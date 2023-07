A grande comoção com a saída do armário de popstar gay no Japão

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Astro de música pop japonesa, o cantor Shinjiro Atae assumiu ser gay em frente a 2.000 fãs reunidos em um auditório em Tóquio nesta quarta-feira, 26. O Japão ainda é um dos países mais conservadores do mundo, sendo o único do G7 que não legalizou as uniões entre pessoas do mesmo sexo. Artistas LGBTQIA+ participam com frequência de programas de TV locais, mas nunca podem falar sobre sua sexualidade. Atae leu uma carta que havia preparado para desabafar sobre o desafio de sair do armário e causou grande comoção de fãs. “Eu respeito você e acredito que você merece ouvir isso diretamente de mim. Durante anos, lutei para aceitar uma parte de mim. Mas agora, depois de tudo que passei, finalmente tenho coragem de me abrir com você sobre algo. Eu sou um homem gay”, declarou o artista.

Atae é um ídolo de meninas desde 2005, quando tinha 14 anos e começou a se apresentar com o grupo Attack All Around (AAA), que faz sucesso no país até hoje, mas com nova formação. Após duas décadas, o cantor lançou carreira solo e agora, depois de dois anos de hiato, se prepara para uma turnê. “Não quero que as pessoas sofram como eu”, disse ele, reforçando que tomou a decisão para que seus fãs o conhecessem de verdade. Essa é a primeira vez que um astro pop do tamanho de Shinjiro se assume gay publicamente — muito por causa do medo de perder público e patrocinadores.

A decisão de se abrir sobre sua sexualidade começou a ser formada durante sua estadia em Los Angeles, onde morou por sete anos e ele como os casais gays podiam demonstrar afeto livremente em público. “Todo mundo estava tão aberto. As pessoas falavam sobre suas vulnerabilidades. No Japão, as pessoas acham melhor não falar sobre essas coisas”, lamentou.

Shinjiro Atae também revelou que temia ser descoberto pela imprensa e fãs, mas, conforme começou a fazer amigos dentro da comunidade LGBTQIA+ e foi se abrindo a eles, passou a planejar como fazer um anúncio oficial. Segundo o cantor, o ato não foi político, apenas movido pelo desejo de normalizar o fato de ser gay.

Continua após a publicidade

Siga