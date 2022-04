A grande banda de rock que guardou segredo sobre câncer de seu baterista

Quando a banda canadense Rush revelou, em janeiro de 2020, que o baterista Neil Peart havia morrido em decorrência de um câncer no cérebro, os fãs ficaram chocados com o anúncio repentino. A notícia da doença devastadora, no entanto, era compartilhada com os colegas de banda, Geddy Lee e Alex Lifeson. Em uma recente entrevista ao programa canadense House of Strombo, a dupla relembrou dos derradeiros momentos de Peart, e aproveitou para fazer um mea culpa, dizendo que precisaram ser “desonestos” com os fãs para proteger a privacidade do baterista.

Segundo os músicos, Peart enfrentou por três anos o gliobastoma – uma forma agressiva de câncer no cérebro – e não queria que ninguém soubesse. “Ele queria manter privado. E nós fizemos isso. Foi difícil. Não posso dizer que foi fácil, porque não foi. O diagnóstico dizia que ele teria, no máximo, 18 meses. Durou três anos e meio. Foi um fluxo constante de visitas para lhe dar apoio”, disse Geddy Lee.

“As pessoas ouviam rumores e perguntavam as coisas para mim. Então, eu desviava o assunto. Isso parecia, por um lado, ser desonesto. Por outro lado, eu estava sendo leal ao meu amigo. Então, dane-se a parte da desonestidade. Isso vence. Eu diria que esse foi o momento mais difícil para seguirmos durante toda aquela coisa. Estávamos nessa bolha de tristeza caminhando em direção a uma conclusão inevitável e terrível”, completou o vocalista.

Lee contou ainda que trabalhou muito para fazer a turnê de 40 anos da banda. “Eu queria levar para a Europa para tocar para nossos fãs europeus. Queria levar para a América do Sul. E isso não aconteceu”. O guitarrista Alex Lifeson completou: “Achei que estávamos tocando muito, muito bem. Provavelmente teríamos condições para outros 30 shows. Mas estava se tornando muito difícil para Neil tocar nesse nível. E, a menos que ele pudesse tocar 100% nesse nível, ele não queria mais fazer shows”, afirmou.

A dupla confirmou que a Rush acabou e não vai mais fazer shows. Desde então, Lifeson formou o projeto Envy of None, que lançou recentemente seu álbum de estreia.

Assista a entrevista completa: