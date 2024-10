P.Diddy: a reação dos filhos contra teorias conspiratórias sobre o pai

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Seis filhos do rapper e magnata da música Sean Combs, o P.Diddy ou Puff Daddy, de 54 anos, divulgaram nesta terça-feira, 11, uma declaração criticando as “teorias conspiratórias” que estão circulando na internet desde que o artista foi preso no mês passado acusado de encabeçar um escabroso esquema de tráfico sexual, extorsão, associação criminosa e promoção da prostituição.

No texto, compartilhado por Quincy Taylor Brown, Chance Combs, Justin Dior Combs, Christian Combs, Jessie Combs e D’Lila Combs diz: “O mês passado devastou nossa família. Muitos julgaram a ele e a nós com base em acusações, teorias da conspiração e narrativas falsas que se tornaram absurdas nas mídias sociais.”. O texto diz ainda que a família está unida em apoio ao pai. “Nós nos apegamos à verdade, sabendo que ela prevalecerá, e nada quebrará a força da nossa família. Sentimos sua falta e te amamos, pai”.

Combs está detido em uma prisão de Nova York célebre por sua insalubridade — e o contraste entre sua situação atual e os dias de glória ilustra o tamanho do peixão que caiu nas mãos da Justiça americana. A cerca de 160 quilômetros de sua cela fica o endinheirado balneário dos Hamptons, onde Combs promoveu nos últimos anos as concorridas Festas do Branco, que contavam com mulheres seminuas na piscina e eram frequentadas por estrelas do porte de Leonardo DiCaprio, Demi Moore, Jay-Z, Beyoncé, Ashton Kutcher, Mariah Carey e Jennifer Lopez — aliás, sua ex.

O que a polícia averiguou, de alguns meses para cá, é que havia algo podre por trás da badalação. Em paralelo, Combs também promovia baladas privês chamadas de freak offs (“surtos”, em português), nas quais coagia mulheres a se drogarem para transar com garotos de programa, enquanto ele próprio assistia a tudo. Nas suas mansões em Los Angeles e Miami, a polícia encontrou drogas, fuzis e mais de 1.000 frascos de óleo para pele de bebê e lubrificantes — produtos que, em tese, seriam destinados a essas orgias. A principal denúncia foi feita por uma ex-namorada do artista, a cantora Cassie Ventura, que alega ter sido estuprada repetidamente por Combs e obrigada a se drogar e também a transar, por dias, com outros homens enquanto ele a espancava. A prisão causou um efeito dominó, com novas denúncias de outras sete mulheres e de dois homens.

