A falha épica de Diana Ross na abertura da Copa do Mundo de 1994

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Em 1994, 67.000 pessoas se reuniram em Chicago para a abertura da Copa do Mundo nos Estados Unidos. Foi diante desta multidão que Diana Ross, escolhida para representar o anfitrião musicalmente, protagonizou o momento mais hilário da cerimônia: vestida elegantemente de vermelho, a cantora atravessou o gramado em meio a uma fanfarra, entoando o hit I’m Coming Out. Quando chegou ao gol, encarou a bola na sua frente, tomou distância, fez firula e… perdeu o pênalti. Para piorar a situação, os organizadores do evento sequer pensaram na possibilidade de Diana errar o chute, e o gol se desfez simbolicamente como se derrubado pela bola que passou longe dele.

Ironicamente, a falha de Diana acabou se transformando em um retrato cômico da falta de habilidade do país com a bola nos pés. Antes de ganhar a disputa para sediar a Copa, os Estados Unidos, cujo futebol mais famoso (e vitorioso), é o americano, só havia se classificado uma vez para o torneio global, em 1950, na Itália. Na ocasião, a seleção nacional perdeu todas as três partidas que jogou, tomou oito gols e fez apenas dois — uma campanha pífia que fazia países com tradição no esporte torcerem o nariz para a escolha do país como sede.

O momento, é claro, não acabou com a festa. Depois de mandar a bola quase para a marca do escanteio e assistir ao gol se desintegrar sem a sua ajuda, Ross manteve a pose e assumiu o palco da cerimônia acompanhada por dançarinos animados. Naquele ano, o Brasil se sagraria tetracampeão mundial na final marcante contra a Itália, onde outro erro de pênalti definiu os rumos da história: com três cobranças convertidas pelo Brasil contra apenas duas da Itália, Roberto Baggio pegou a bola decisiva e chutou para a estratosfera, fazendo a alegria de milhões de brasileiros.

Confira o vídeo: