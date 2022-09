A estratégia de Luísa Sonza para enfrentar caso de racismo que a assombra

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Luísa Sonza é acusada de racismo por uma advogada negra e responde a um processo por danos morais na Justiça. O caso é de 2019, mas veio à tona com mais força na imprensa e redes sociais neste ano, obrigando a cantora a se pronunciar na noite de segunda-feira, 19 – quando publicou uma nota se defendendo e avisando que resolverá o processo amigavelmente, mas sem qualquer menção de desculpas à vítima.

Segundo o processo que corre Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a ação por danos morais foi aberta por Isabel Macedo de Jesus em 2019 contra Luísa e a Pousada Zé Maria, em Fernando de Noronha (PE). Na ação, a autora informa que foi passar férias no arquipélago e, enquanto assistia a uma show da cantora no meio de um jantar, teria sido maltratada pela artista, que teria lhe ordenado que trouxesse um copo de água. “Ao ser informada de que a autora não era funcionária, a 1ª ré se mostrou visivelmente surpresa, levando a autora a crer que tal fato se deve aos seus traços raciais, razão pela qual registrou ocorrência junto à delegacia de polícia local, que não deu crédito a seu relato”, diz um dos autos.

Em 2020, Luísa Sonza chegou a negar a veracidade do caso em seu Twitter. “Gente, tudo isso é mentira! Não acreditem nisso! Eu jamais teria esse tipo de atitude. Vocês me conhecem bem, sabem qual é meu caráter, minha índole. Eu jamais ofenderia outra pessoa por conta da cor de sua pele. Jamais! Essa acusação é absurda. Minha equipe já está tomando todas as providências jurídicas quanto ao caso”, escreveu a gaúcha em 17 de setembro daquele ano.

Gente, tudo isso é MENTIRA! Não acreditem nisso! Eu jamais teria esse tipo de atitude. Vocês me conhecem bem, sabem qual é meu caráter, minha índole. Eu jamais ofenderia outra pessoa por conta da cor de sua pele. Jamais! Essa acusação é absurda. — LUÍSA SONZA 👅 (@luisasonza) September 18, 2020

Entretanto, na noite desta segunda, 19, a dona do hit Boa Menina assumiu seu erro após dias sem se pronunciar. Ainda que sem se dirigir a Isabel, disse que tem intenção de encerrar o caso. “Estou acompanhando tudo e meu silêncio nesses dias não é porque não queria falar sobre o assunto, mas porque eu precisava desse tempo para refletir, conversar com as pessoas e entender melhor algumas questões que achei que dominava, mas me dei conta que não”. “Estou lidando com essa situação como uma oportunidade para tentar ser melhor, como sempre tentei fazer todas as vezes que alguma coisa aconteceu comigo, publicamente ou não. Por isso, a minha decisão é solicitar uma audiência especial para resolver amigavelmente o processo, acatando o valor pedido pela autora. Eu não tenho medo de colocar meus privilégios, que reconheço que tenho, à disposição para chamar atenção para essas questões sociais e tentar diminuir qualquer tipo de discriminação”, se defendeu a artista.