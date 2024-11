A emocionante participação especial de Milton Nascimento em show

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O cantor Milton Nascimento, de 82 anos, fez uma participação especial no show de Pretinho da Serrinha, na Arena Jockey, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, 7, cantando Maria, Maria.

O vídeo com a participação de Milton foi publicado nas redes sociais do cantor e também do sambista Pretinho da Serrinha. “Me faltam palavras para descrever esse momento da minha vida. O que posso dizer é que certamente esse ficará marcado na minha alma e na minha história para sempre. Receber Milton Nascimento no palco do Arena Samba marca a mim e a quem teve a honra de estar presente. Muito Obrigado, Augusto Kesrouani Nascimento”, escreveu Pretinho em seu Instagram, citando o filho de Milton. “Com toda certeza do mundo, nesses 36 anos trabalhando duro na música, este é um dos maiores momentos que vivi no palco! Obrigado, Bituca! Obrigado, Augustinho!”.

Já Milton escreveu: “Deu saudade, e eu vim pro palco do Pretinho da Serrinha matar. Obrigado, Pretinho, toda a sua equipe e banda, por terem me recebido nessa roda com tanto amor e carinho. Até breve!”.

