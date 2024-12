A dura notícia sobre o tratamento contra o câncer de Preta Gil

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A cantora Preta Gil informou nesta quarta-feira, 12, que fará uma nova cirurgia para a retirada de tumores e pode dar um novo passo no tratamento contra o câncer: buscar alternativas no exterior. Em um vídeo publicado no Instagram, Preta disse que foi a Nova York por indicação médica, para consultar uma especialista americana. “A quimioterapia que eu fiz no Brasil não foi tão eficaz como eu esperava e os médicos também. Então, a gente tem que buscar alternativas em países diferentes, com tipos de estudos diferentes que ainda não foram publicados, drogas que ainda não chegaram ao Brasil”, explicou ela.

Diagnosticada com câncer no intestino no início de 2023, Preta Gil anunciou em dezembro que chegara ao fim do tratamento. Seguindo o procedimento padrão para pacientes oncológicos, ela continuaria o acompanhamento da doença pelos próximos cinco anos, período no qual tumores podem reaparecer no corpo do paciente. A doença, no entanto, voltou em agosto, em lugares diferentes: dois linfonodos, uma metástase no peritônio e um nódulo no ureter. “Fui fazer meus exames de rotina quando todos nós, eu, os médicos, família e amigos, fomos surpreendidos por esse novo diagnóstico”, disse ela na ocasião.

No vídeo publicado na noite de ontem, a filha de Gilberto Gil explicou que a cirurgia para a retirada dos tumores já estava marcada, e deve acontecer no domingo. “É uma cirurgia para a retirada dos tumores, mas a gente sabe que existe a possibilidade real de que eu faça a quimioterapia depois”, explicou ela, dizendo que fará o tratamento mais indicado para ela “seja no Brasil ou fora”.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial

Publicidade