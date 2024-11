A dupla tragédia que atingiu uma das maiores bandas dos anos 1970

O australiano Colin Peterson, primeiro baterista do grupo Bee Gees, morreu nesta segunda-feira, 18, aos 78 anos. Conhecido como Smiley, ele fez parte da banda entre 1966 e 1969. Em uma estranha coincidência do destino, quatro dias antes, na quinta-feira, 14, o baterista Dennys Bryon também havia morrido. Ele atuou na banda no auge da era disco, nos anos 1970. Apesar de não ser apontado como membro oficial do grupo, já que eles passaram a contratar profissionais itinerantes, Bryon tocou hits como Stayin’Alive, How Deep Is Your Love e More Than a Woman.

O último show de Peterson teria ocorrido na semana passada. Há cinco anos ele se apresentava com a banda cover The Best of The Bee Gees Show. Com a banda original, ele gravou Massachusetts, To Love Somebody, I’ve Gotta Get a Message To You, I Started a Joke e Words.

O Bee Gees era formado pelos três irmãos australianos Barry, Maurice e Robin Gibb. Ao todo, o grupo chegou a vender 220 milhões de cópias de disco. Dos três irmãos integrantes originais, apenas Barry Gibb continua vivo. Maurice morreu em 2003 e Robin em 2012.