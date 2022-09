A doença que levará um grande guitarrista do rock a fazer shows sentado

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Em entrevista a VEJA em abril de 2021, o guitarrista Peter Frampton, de 72 anos, afirmou que uma doença degenerativa muscular que ele enfrenta há anos está prejudicando sua habilidade com as mãos, portanto, sua capacidade de tocar o instrumento. “Psicologicamente, estou bem. Fisicamente, nem tanto, porque a doença está progredindo constantemente. Agora, minhas pernas estão mais afetadas. Descer escadas é a pior coisa para mim. Também já está paralisando minhas mãos”, disse a VEJA.

Agora, em uma nova entrevista, desta vez para a revista britânica Classic Rock, ele afirmou que, para evitar uma queda no palco em decorrência da doença, a miosite por corpos de inclusão, ele fará seus próximos shows sentado. “Minhas pernas não estão bem e decidi que vou me sentar nessas próximas datas da turnê na Europa. Não consigo ficar em pé. Isso seria perigoso para mim agora, porque fico tão empolgado quando estou tocando e corro o risco de cair”, contou. “Me sentei pela primeira vez [em um show] e me senti muito confortável”.

Sua aposentadoria foi anunciada em 2019 com uma turnê de despedida, mas, com a pandemia do coronavírus, os shows não ocorreram. Na ocasião, ele já sabia do avanço da doença, mas ainda estava saudável o suficiente para tocar em pé. Dois anos depois, a condição avançou, mas ainda não impediu sua capacidade de tocar. “Sou realista. Se tiver alguma chance de continuar tocando, eu vou continuar. Mas, quando a pandemia acabar, posso estar em um estágio em que já não conseguirei mais”, disse a VEJA na época.