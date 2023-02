A divertida participação de José Loreto no trio elétrico de Ivete Sangalo

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A cantora Ivete Sangalo, que abriu o Carnaval em Salvador com seu trio Pipoca da Ivete, protagonizou uma inusitada cena durante o desfile, transmitido ao vivo pela Globo. Durante a música Não Precisa Mudar, ela pediu para a banda parar de tocar para gravar uma cena da novela das sete, Vai na Fé. Na cena, o personagem Lui Loreto, interpretado por José Loreto, canta com a cantora durante o Carnaval.

Ivete mostrou ainda levar jeito para direção. Ela pediu para as câmeras focarem no público e logo depois instruiu o ator a cantar determinado trecho da canção. “Vamos fazer uma tomada com eles ali, bota as câmeras só no público. Energia! Ai Lui você vai fazer assim ‘Só vocês'”, disse a artista.

Na sequência, o ator cantou a música Pool Party, hit de seu personagem na novela, e convidou Ivete para fazer um dueto com ele.

simplesmente ivete sangalo dirigindo a gravação da novela da participação do lui lorenzo (josé loreto) no trio dela, tudo ao vivo hahahahahahah #PipocaDaIvete #VaiNaFé pic.twitter.com/JL85VBNlsC — Nicolas Muniz (@nicolasmuniztv) February 16, 2023