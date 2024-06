A declaração emotiva de Sandy após despedida dos palcos

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Sandy se despediu temporariamente dos palcos no último final de semana, com dois shows no Espaço Unimed, em São Paulo, que tiveram o lucro revertido para as tragédias das enchentes do Rio Grande do Sul. Em uma publicação emotiva nas redes sociais, a cantora falou sobre o “fim de ciclo” e agradeceu os presentes. “Preciso que as luzes do palco se apaguem por um tempo, pra que se acendam novos caminhos, novas ideias. E, no tempo certo, eu volto! Por enquanto, nos vemos por aqui”, escreveu a cantora na legenda da publicação.

No vídeo compartilhado no Instagram, Sandy aparece no palco e nos bastidores das apresentações. Falando com a sua equipe, ela incentiva todos a colocarem a “o corpo, a alma e o coração” nos shows. Mais à frente, se dirige diretamente aos fãs ao falar sobre a confiança conquistada nesse momento da carreira. “Dessa vez eu me sinto muito mais segura pra dar essa pausa porque eu já fui, eu já voltei, e vocês continuam aqui comigo”, disse ela, que se afastou dos palcos por um período após o encerramento dupla com o irmão Júnior, em 2007.

A cantora, que divulgou a pausa junto com o anúncio dos shows beneficentes de despedida, disse que “esse final de outono vai ecoar” em suas “memórias afetivas” e que vai lembrar “com muito carinho” dessas duas noites de apresentação. “A todos os meus fãs, muito obrigada por tanto carinho e por sempre acolherem e apoiarem minhas decisões”, escreveu ela, agradecendo também sua banda, equipe, parceiros e todos que estiveram com ela “nessa estrada linda!”, citando também as doações feita ao Rio Grande do Sul. “Me arrepia saber quantas pessoas receberão ajuda com o valor arrecadado nestes dois shows beneficentes. Que mais pessoas sigam se sensibilizando a contribuir mais e mais com nossos irmãos do Rio Grande”.

