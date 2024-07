A curiosa versão que Billie Eilish autorizou Duda Beat gravar em MTG

A cantora Billie Eilish ocupou na últimas semanas o topo das paradas musicais do streaming no Brasil, com a música Chihiro. A música, porém, não é a original e, sim, uma MTG, sigla para “montagem”, a nova febre do pop do momento no país. As MTGs surgiram com os DJs da cena de Belo Horizonte que fizeram remixes de clássicos da MPB com o batidão do funk, mas não só. Entre elas, entrou aí no jogo a canção de Billie. O problema é que a MTG não havia sido autorizada pela cantora e era derrubada a todo momento das plataformas.

A equipe da artista finalmente autorizou a montagem, mas sem a sua voz. A missão de interpretar a canção no ritmo do MTG ficou com a brasileira Duda Beat, que compartilhou a novidade em suas redes sociais. A MTG foi feita pelo DJ Mulú.

“Ele divulgou nas mídias sociais um MTG de Chihiro que viralizou, mas o time da Billie não liberou de lançar oficialmente a não ser que fosse na voz de outra artista”, explicou Duda. “Foi então que chegou esse convite do Mulú e eu adorei gravar, porque sou fã da Billie e enxerguei como uma forma de homenagear essa artista tão incrível. Espero que curtam. Pra mim foi muito divertido”, escreveu Duda Beat.

“Gostaria de expressar minha profunda gratidão à minha querida amiga, Duda Beat, por aceitar prontamente meu convite e entregar vocais incríveis para música”, disse DJ Mulú.

https://x.com/dudabeat/status/1810780869184926183

