A curiosa razão que fez uma banda do The Town interromper o show

A banda Yeah Yeah Yeahs, que se apresentou neste sábado, 9, no The Town, no Autódromo de Interlagos, foi uma das poucas atrações a permitir o funcionamento da tirolesa durante seu show. Curiosamente, foi durante o show que uma pessoa do público ficou presa nos cabos.

Uma jovem que estava descendo na tirolesa perdeu velocidade e ficou pendurada no meio do caminho. A cantora Karen O parou a apresentação por quase dois minutos enquanto aguardava o resgate do Corpo de Bombeiros. “Desculpa, fiquei um pouco distraída. Você está bem?”, perguntou Karen. O resgate é simples, o corpo de bombeiros puxa um cabo que empurra a pessoa até o fim do brinquedo, onde ela pode descer em segurança.

“A ajuda chegou”, disse Karen O quando os bombeiros chegaram, para em seguida continuar a apresentação.

Em comunicado, a produção do The Town explicou que não aconteceu nenhum problema técnico. “A equipe técnica da tirolesa, que funciona em frente ao palco Skyline, retirou uma jovem que ficou parada na atração na noite deste sábado, 9. A operação durou poucos minutos e, após constatado que não há problemas técnicos, a tirolesa voltou a operar”, informou o comunicado.

