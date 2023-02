A briga política que separou a banda brasileira vencedora do Grammy

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Enquanto Anitta brilhou no Grammy ao ser indicada na categoria de artista revelação, um grupo nacional quase passou despercebido pelo prêmio — não fosse a vitória que fez deles os únicos brasileiros a saírem da cerimônia com o cobiçado gramofone na mão. O quarteto carioca Boca Livre fechou a noite deste domingo, 5, com o Grammy de melhor álbum de pop latino por Pasieros, gravado em espanhol em parceria com o cantor panamenho Ruben Bladés.

A banda formada em 1978, porém, se separou em 2021, afetada pela polarização política que tomou o país. Zé Renato (voz e violão), Lourenço Baeta (voz, violão e flauta) e David Tygel (voz e viola caipira) deixaram a banda por discordarem do posicionamento de Maurício Maestro (voz, baixo, violão e arranjos), apoiador de Jair Bolsonaro e dono da marca Boca Livre. Na premiação, o grupo foi representado pelo trio que saiu do grupo.

Pasieros foi gravado em 2011 mas só foi lançado no ano passado, por isso o disco concorreu na premiação deste ano.