A ‘bola fora’ de Akon após show caótico no Rock in Rio

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Depois da bolha inflável de Akon estourar no Rock in Rio antes que chegasse até o público, o cantor deu uma nova bola fora com os fãs: nas redes sociais, a Vitrinni, uma casa noturna na Barra da Tijuca, disse que o artista cancelou, “sem prévio aviso”, a participação que faria em uma festa que aconteceu no domingo, 22, depois do festival, a After Party Hosted by Akon and Friends.

Em um vídeo da festa publicado nas redes sociais, uma jovem anuncia: “ele não vem mais”, fazendo referência ao meme que surgiu com o cancelamento de Lady Gaga no Rock in Rio de 2017. Na gravação, também é possível ver o apresentador do evento anunciando o filho de Akon como DJ, em uma tentativa frustrada de animar o público — que aguardava a presença do cantor, como havia sido anunciado.

Em nota nas redes, a casa lamentou o ocorrido. “Compartilhamos o mesmo sentimento de frustração de todos aqueles que compraram o ingresso e aguardavam a presença do artista”, diz o comunicado do evento, que tinha entradas na casa dos 300 reais.

O show de Akon no Rock In Rio

Atração do palco mundo da última noite de Rock in Rio, Akon se apresentou no festival com um show controverso. Durante toda a apresentação, o cantor usou playback para entoar seus hits, e colocou no palco um DJ mascarado para entreter o público. Em determinado momento, ele se ausentou do palco por vários minutos, deixando rolar uma sequência de músicas brasileiras. Ao retornar, estava dentro de uma bolha inflável que pretendia rolar sobre o público — mas ela estourou antes que ele pudesse chegar até a plateia. Já na fase final da apresentação e sem o aparato, Akon foi pra galera e desistiu até mesmo de dublar as músicas, mas arrancou risadas da audiência com a euforia do final caótico do show.

