A bilionária fortuna que Paul McCartney acumulou no Reino Unido

O ex-baixista dos Beatles, Paul McCartney, se tornou o primeiro músico britânico a atingir uma fortuna de 1 bilhão de libras (cerca de 6,5 bilhões de reais), segundo o jornal Sunday Times, que divulga anualmente o ranking dos bilionários do Reino Unido.

O músico entra no seleto grupo de bilionários do país, que conta com 165 pessoas. O dinheiro vem de suas inúmeras composições de sucesso com os Beatles, Wings e carreira solo, além de turnês lucrativas que realizou ao redor do mundo. A lista Rich List, do Sunday Times lista 350 pessoas muito ricas do país. A pessoa mais rica do Reino Unido é o indiano Gopi Hinduja, dono de um conglomerado financeiro, de energia e tecnologia, com fortuna estimada em 37 bilhões de libras (240 bilhões de reais).

McCartney, no entanto, é mais rico que o rei Charles III, que está em 258 lugar na lista, com uma fortuna de 610 milhões de libras (3,96 bilhões de reais).

