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O hard rock desafiou críticos musicais, com o Grand Funk Railroad superando os Beatles em 1971 ao esgotar o Shea Stadium mais rápido e faturar mais. Conheça a história da banda de Michigan que marcou época, virou a favorita de Homer Simpson e provou que o desprezo dos especialistas nem sempre dita o sucesso.

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O hard rock nunca foi o gênero mais apreciado pelos críticos musicais. Segundo uma resenha famosa para o disco de estreia de uma das bandas dedicadas ao estilo, o Uriah Heep, o jornalista prometia se matar se aquele grupo fizesse sucesso. Não se sabe se a promessa foi cumprida, mas o fato é que o grupo conquistou espaço e virou um dos maiorais nos anos 70. Os gigantes do Led Zeppelin também foram detonados por mais de uma vez pela influente revista americana Rolling Stone. Apesar do desprezo dos especialistas, outro dos conjuntos especializados na barulheira da pesada marcou época e cravou um feito histórico, batendo uma importante marca dos Beatles.

A banda em questão, o Grand Funk Railroad, de Michigan, nos Estados Unidos, quebrou no dia 5 de junho de 1971, há exatos 55 anos, o recorde de bilheteria do Fab Four de Liverpool, esgotando os ingressos no Shea Stadium em pouco mais de 70 horas. Foi o mesmo estádio em que os Beatles fizeram o histórico show de 1965. O Grand Funk faturou na época 300 000 dólares, 2 000 dólares a mais que Lennon, McCartney, Ringo e George no mesmo local.

Originalmente um power-trio, o Grand Funk fazia um som pesado, sem firulas. O auge do banda formada por Mark Farner (vocal e guitarra), Mel Schacher (baixo) e Don Brewer (vocal e bateria) ocorreu na primeira metade dos anos 70. A falta de sofisticação nas composições e arranjos nunca representou um problema para o grupo angariar grandes plateias. Uma das músicas mais conhecidas deles foi The Loco-Motion, versão turbinada de uma canção original escrita por Carole King e Gerry Goffin em 1962, sucesso primeiro na voz de Little Eva. Confira aqui um vídeo da música reinterpretada pelo Grand Funk:

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O Grand Funk se tornou ainda a banda favorita de Homer Simpson. Em um episódio divertido do The Simpsons, Homer está levando os garotos ao colégio e tortura a turma colocando no rádio Shinin’ On, outro dos sucessos da banda. O resultado são caretas e pedidos para o motorista trocar a estação, mas Homer segue em frente e ainda dá uma lição sobre as qualidade musicais do grupo, falando das letras arretadas de Mark Farner, do baixo profundo de Mel Schacher e do ritmo competente de Don Brewer. Confira aqui o desenho:

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Embora o Grand Funk ainda viva nos corações dos amantes de rock pesado dos anos 70, a banda perdeu relevância e popularidade nas últimas décadas. O grupo se dividiu em dois. Mark Farner segue hoje carreira-solo, enquanto Schacher e Brewer fazem shows usando o nome Grand Funk, em formato de um quarteto, com Mark Chatfield e Tim Cashio completando a formação.

São espetáculos nostálgicos, longe de arrebanhar a mesma quantidade de público do histórico espetáculo de 1971.