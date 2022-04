A banda de rock que se tornou uma pedra no salto alto de Anitta

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira desse blog, para o bem ou para o mal

Há cinco anos, a banda britânica de indie-rock Glass Animals, que lidera há semanas a lista das músicas mais ouvidas do mundo no Spotify e também na Billboard, se apresentou no Lollapalooza Brasil em um show praticamente vazio, às 15h20, com o sol a pino, um horário ingrato para um artista internacional. Naquela época, a banda já estava na estrada havia pelo menos sete anos, mas nunca conseguira furar a bolha do rock alternativo.

Nas últimas semanas, no entanto, com a fofinha Heat Weaves, o nome da banda não saiu do primeiro lugar, se tornando uma incômoda pedra no salto alto de Anitta e impedindo a artista de assumir a liderança nas paradas. O único momento em que Anitta conseguiu superá-los foi nos dias 24 e 25 de março, quando a brasileira tomou a dianteira do Spotify. Resiliente, a banda retornou ao topo logo depois. Na Billboard desta semana, Anitta assumiu o primeiro lugar da Global 200, mas apenas na lista que não inclui os Estados Unidos. Quando a terra do Tio Sam entra na jogada (que é o que realmente importa para as ambições de Anitta em conquistar o mercado americano), ela cai para o segundo lugar, perdendo justamente para os britânicos.

A história tardia de sucesso de Glass Animals é curiosa. Heat Weaves foi a música que mais tempo demorou para chegar ao topo da Hot 100 da Billboard depois de lançada: 59 semanas para atingir o primeiro lugar. E a banda só foi atingir o sucesso global doze anos depois de fundada. Quer dizer, nesse tempo todo, eles nunca passaram de um grupo de nicho ouvido por poucas pessoas. O que mudou? O TikTok, é claro. A mesma rede social que também alavancou a Envolver de Anitta. Vídeos com a música do Glass Animals viralizaram na plataforma, alavancados depois que artistas como Taylor Swift entraram na onda. Resta saber até quando vai a resiliência do Glass Animals.