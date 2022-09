A ácida alfinetada de Anitta no Rock in Rio

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Anitta não se apresentou este ano no Rock in Rio, e agora todos sabem o motivo. Em uma série de publicações no Twitter, a cantora alfinetou o festival e disse que foi preciso muita luta para incluir o funk no line-up. Sem meias-palavras, ela criticou a organização do evento por menosprezar o gênero. “O funk só estava lá porque foi obrigado a ser engolido pelo festival”, disse. Na mesma publicação disse ter ouvido que o ritmo nacional não tinha “star quality” suficiente para subir no palco principal do evento.

O funk só estava lá pq foi obrigado a ser engolido pelo festival… e eu sei bem de pertinho como. A reputação do festival com a indignação do povo se nao tivesse funk não ia ser nada legal… mas pro palco mundo não tem (como foram as palavras mesmo?) "star quality"… — Anitta (@Anitta) September 12, 2022

Em 2017, em entrevista a VEJA, o criador do Rock in Rio, Roberto Medina, comentou a ausência do funk e de Anitta naquele ano. “Simplesmente não nos programamos para incluir funk no Rock in Rio”, ele disse na época. Cinco anos depois, a edição de 2022 contou com inúmeros artistas de funk, rap e hip-hop, com shows dos Racionais MCs e também da cantora Ludmilla, ambos no palco Sunset, além das atrações do espaço Favela.

Na publicação, Anitta atribui a mudança de mentalidade do festival não apenas ao apelo do público, que lotou os palcos secundários para ver as atrações, mas também a uma batalha inglória que ela teria travado com os organizadores. “Só eu e minha equipe sabemos o que passamos numa guerra silenciosa com gente bem grande pra conseguir o devido respeito ao funk”, comentou a cantora. “De nada. E quem quiser chamar de egocêntrica pode chamar. Me acho mesmo. Eu sei tudo que eu fiz e tenho o direito de honrar a mim mesma”, continuou.

Logo que os tuítes foram publicados, uma série de pessoas apontaram que Anitta estaria incomodada com o show de Ludmila, com quem tem uma rixa conhecida. “Independentemente das minhas questões pessoais, minha opinião profissional é que [ela] deveria ter sido colocada no lugar respectivo ao seu sucesso… palco mundo”, escreveu. “Agora, tô achando que ano vem vai rolar um artista de funk no palco mundo. Não eu, óbvio que não”, concluiu em outra tuíte. “Eu não piso nesse festival nunca mais. Só se um dia eles resolverem dar aos artistas que falam português o mesmo respeito que dão aos estrangeiros.”