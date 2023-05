A ação jurídica da Legião Urbana contra a recriação da voz de Renato Russo

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A empresa Legião Urbana Produções, responsável pelo espólio da banda e também pelo material do cantor Renato Russo está avaliando entrar na Justiça para impedir que a voz do cantor seja recriada digitalmente por meio de inteligência artificial e usada em músicas jamais interpretadas pelo artista.

A ação foi tomada após um técnico de som ter recriado a voz do cantor e a utilizado para interpretar o modão sertanejo Batom de Cereja, da dupla sertaneja Israel & Rodolffo.

Questionada pela reportagem de VEJA sobre que ações iriam tomar a respeito, a Legião Urbana Produções, comandada pelo filho de Renato Russo, Giuliano Manfredini, enviou a seguinte nota oficial: “Nós da Legião Urbana Produções Artísticas tomamos conhecimento do caso e já entramos em contato com a gravadora Universal, que nos encaminhou para departamento jurídico e o mesmo, está avaliando que providências são cabíveis.”

O resultado impressiona e pode até enganar quem não está familiarizado com a tecnologia. A interpretação, no entanto, está aquém do talento de Renato. O avanço da tecnologia, no entanto, é espantoso. Confira:

Renato Russo cantando "Batom de Cereja" gerado por IA ESTÁ LANÇADA A BRABA pic.twitter.com/T4gShQt5R1 — Jéferfon Menezes (@JefinhoMenes) May 2, 2023

