5 músicas que disputam o título de maior hit do Carnaval 2023

Nos blocos carnavalescos, trio elétricos e outras folias pelo Brasil, as marchinhas compostas há mais de 50 anos sempre terão lugar de honra no repertório. Mas são os ritmos atuais que conquistam os foliões e marcam as festas anualmente. Como sempre ocorria antes da pandemia, uma divertida disputa voltou a movimentar os foliões este ano: qual será o hit do Carnaval 2023? Agora, com o retorno da festa após dois anos de reclusão, os favoritos vêm do funk, do arrocha e, claro, do pagode baiano.

Uma das músicas favoritas para ocupar o posto de hit do ano é pagode baiano Zona de Perigo, do cantor Léo Santana. No Spotify, a faixa atingiu nesta semana o primeiro lugar entre as mais tocadas.

Ivete Sangalo disputa o posto com Léo, com seu axé Crias da Ivete, que conta com a sugestiva letra: “Tem Gente que senta pra beber, aqui nós bebe pra sentar”.

O sertanejo também vai marcar presença no Carnaval, com a música Roça em Mim, de Zé Felipe, Ana Castela e Luan Pereira, uma mistura do ritmo com a música eletrônica.

Mais uma grande aposta é a música Deixa eu Botar Meu Boneco, um pagode baiano do estreante Deivison Nascimento, o Oh Polêmico, que viralizou no TikTok.

É claro que não poderia faltar Anitta — candidata a bombar nas ruas com o funk Ai Papai, gravado em parceria com MC Danny e Hitmaker.