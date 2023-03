5 momentos que confirmam Miley Cyrus como nova camaleoa do pop

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Depois do lançamento do single Flowers, no início do ano, que quebrou o recorde de canção mais tocada no Spotify em uma semana com uma letra cheia de indiretas ao ex-marido dela, o ator Liam Hamsworth, Miley Cyrus lançou nesta sexta-feira, 10, seu oitavo álbum de estúdio, Endless Summer Vacation, sucedendo Plastic Hearts, de 2020.

O disco retoma a verve pop da artista após ela flertar com o pop punk no passado e descortina mais uma de suas inúmeras facetas, apresentadas desde quando ela estourou, lá em 2006, no Clube do Mickey, da Disney Channel. Flowers também ficou seis semanas no primeiro lugar da Billboard Hot 100.

Parte dessa trajetória de camaleoa da artista é contada no especial da Disney+, Endless Summer Vacation (Backyard Sessions), já disponível na plataforma de streaming. A seguir, relembre cinco momentos da carreira da artista.

Hannah Montana

Miley estourou como a protagonista da série da Disney Channel em 2006, interpretando uma menina que dividia a vida entre ser uma adolescente comum e uma rockstar. A série acabou em 2011.

Party in The USA

Após o fim de Hannah Montana, em 2011, Miley seguiu a carreira musical pop com o hit chiclete Party in The U.S.A. Foi a partir desse momento que ela começou a se afastar da personagem infantil para se impor como adulta.

Wrecking Ball

A partir de 2013, Miley muda completamente de visual e de atitude. Ela assume uma postura mais rebelde, inclusive com trajes mais sensuais. Assume ser bissexual e tem relacionamentos públicos com homens e mulheres.

Malibu

Em mais uma mudança brusca, a artista resgata a partir de 2017 suas origens country ao lado de seu pai, o cantor Billy Ray Cyrus. Na época, ela adota um visual mais minimalista e engata romance com o ator Liam Hemsworth, com quem se casaria no ano seguinte.

Plastic Hearts

O pop punk, ritmo que grassou nas rádios no início dos anos 2000, é ressuscitado por Miley – que incorpora o visual rocker, com maquiagens pesadas, calças de vinil e blusas rasgadas. Grava covers de artistas como Blondie, Cranberries, Dolly Parton, Pixies, Hole e David Bowie.