3 revelações bombásticas de Lisa Marie Presley em autobiografia póstuma

Antes de sua morte, em janeiro do ano passado, a cantora Lisa Marie Presley (1968-2023), filha única de Elvis Presley (1935-1977), fruto de seu relacionamento com Priscilla, estava escrevendo um livro de memórias. A biografia foi finalizada por sua filha, a atriz Riley Keough, e chegou às livrarias dos Estados Unidos na última terça-feira, 8, sob o título From Here To The Great Unknown (Rumo ao grande mistério, em português). No Brasil, o livro será publicado em fevereiro de 2025, pela Editora Rocco. Confira as principais revelações da obra:

Morte de Elvis

O Rei do Rock faleceu em 16 de agosto de 1977, vítima de um ataque cardíaco, quando Lisa Marie tinha 9 anos de idade. No livro, ela revela que acordou com um mau pressentimento naquela manhã e correu para o quarto do pai, onde o encontrou morto. “Corri até ele, mas alguém me agarrou, me puxou de volta. Estavam tentando reanimá-lo”, escreveu. Lisa ainda processava o luto na vida adulta: “Houve noites em que eu simplesmente fiquei bêbada, ouvi sua música, sentei e chorei. A tristeza ainda vem. Ela ainda está lá”, escreveu.

Casamento com Michael Jackson

A herdeira de Elvis se casou com Michael Jackson (1958-2009) em 1994, apenas 20 dias após oficializar o divórcio de seu primeiro marido, o ator Danny Keough. “Michael disse: ‘Não sei se você notou, mas estou completamente apaixonado por você. Quero que nos casemos e que você tenha meus filhos’. Eu não disse nada imediatamente, mas então falei: ‘Estou realmente lisonjeada, não consigo nem falar.’ Naquela época, eu sentia que estava apaixonada por ele também”, revelou Lisa.

De acordo com a cantora, o Rei do Pop ainda era virgem quando eles começaram a se relacionar. Na época, ele estava com 35 anos. “Acho que Michael tinha beijado Tatum O’Neal, e ele teve um caso com Brooke Shields, que não foi físico, exceto por um beijo. Ele também disse que Madonna tentou ficar com ele uma vez, mas nada aconteceu. Eu estava apavorada porque não queria fazer o movimento errado”, escreveu.

Corpo do filho em casa

Na obra, Lisa também revelou a forma inusitada como lidou com o luto após a perda de seu filho, Benjamin Keough (1992-2020), que morreu por suicídio, em 2020. A cantora manteve o corpo do jovem em sua casa por dois meses — preservado em gelo seco — antes de enterrá-lo em Graceland, mansão da família em Memphis, no estado americano do Tennessee. Em um trecho da obra, Lisa escreveu que foi “muito importante ter tempo suficiente para se despedir” de Benjamin, assim como ela fez com Elvis, que ficou exposto em um caixão aberto por dois dias depois de falecer. “Ter meu pai em casa após sua morte me ajudou muito, porque eu podia passar tempo com ele e falar com ele”, disse.

