3 anos após morte de Marília Mendonça, mãe da cantora desabafa: “Pior dor”

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Nesta terça-feira, 5, completam-se três anos da morte de Marília Mendonça em um acidente aéreo no interior de Minas Gerais. Refletindo sobre a data, a mãe da cantora, Ruth Moreira, que faz aniversário um dia antes do acidente, revelou que tenta se manter ocupada nesta época do ano para não pensar no assunto. “São datas difíceis, mas todos os dias eu estou sem ela, então não é o dia 5 que vai me fazer lembrar”, disse a empresária, em entrevista ao programa Domingo Espetacular, da Record.

“Eu paro para lembrar daquele dia quando estou no avião. Eu já tinha receio de avião, e quando estou lá em cima, aquilo me volta. Por isso, às vezes, eu tenho algum trabalho para fazer fora de Goiânia e fica difícil, porque me volta tudo. Perder um filho é a pior dor que você pode sentir”, afirmou Ruth. Ela também enfatizou que a convivência com o neto, Léo, filho de Marília com o cantor Murilo Huff, a ajuda a lidar com o luto. Atualmente, Ruth divide a guarda do menino de quatro anos com o pai dele. “É muita saudade, mas a fase mais difícil passou. O enlutado acha um lugarzinho para dor e continua vivendo a vida”, contou.

A empresária ainda revelou que, para cumprir um dos grandes desejos da filha, pretende adotar uma criança em um futuro próximo. “[Marília] queria muito também era que eu adotasse uma criança. Isso está nos meus planos. Só estou esperando o Léo ser menos ciumento e entender mais um pouco. Ele é muito ciumento, ainda é o nosso nenénzinho”, disse Ruth.

