Você já está usando a IA no seu planejamento financeiro?

Olá, leitoras e leitores de VEJA NEGÓCIOS.

Em O Alienista, Machado de Assis constrói uma história em que a confiança de Simão Bacamarte em suas próprias teorias acaba por colocá-lo diante de uma pergunta incômoda: quem define os limites da razão? A novela continua atual porque nos lembra que até o conhecimento apresentado como científico precisa ser examinado com cuidado. Uma ferramenta pode ser poderosa e, ainda assim, suas conclusões merecem ser questionadas.

Em A Origem, Dan Brown leva a inteligência artificial para o centro de um suspense sobre ciência, religião e futuro. Winston, o assistente criado pelo futurista Edmond Kirsch, orienta Robert Langdon ao longo da trama. Na ficção, a IA parece conhecer o caminho e antecipar necessidades. Na vida real, a pergunta é menos cinematográfica e mais próxima do nosso cotidiano: será que ela pode ajudar a organizar as finanças e a planejar o futuro?

A resposta começa por reconhecer que o planejamento financeiro não é apenas uma planilha. Envolve renda, despesas, dívidas, investimentos e objetivos, mas também escolhas que mudam ao longo da vida. Comprar um imóvel, formar uma reserva, pagar a educação dos filhos ou se preparar para a aposentadoria são decisões ligadas à realidade de cada família. A ferramenta pode ajudar a organizar as informações e a enxergar alternativas. Para que essa ajuda faça sentido, porém, é preciso fornecer dados corretos e formular boas perguntas.

Continua após a publicidade

Durante décadas, uma das principais dificuldades enfrentadas pelo investidor individual foi a assimetria informacional. Bancos, gestores e especialistas possuíam informações, instrumentos de análise e conhecimentos que nem sempre estavam disponíveis ao público. A inteligência artificial começa a modificar essa relação, permitindo que indivíduos tenham acesso a explicações, simulações e comparações antes restritas a profissionais especializados. Entretanto, reduzir a assimetria de acesso à informação não significa eliminar a assimetria de conhecimento. O investidor pode receber uma quantidade extraordinária de respostas e continuar sem condições de avaliar sua qualidade. A informação se tornou mais acessível, mas sua interpretação permanece um desafio.

Uma pessoa pode pedir à IA que agrupe despesas, monte uma previsão mensal, compare o custo de duas dívidas ou simule quanto precisaria poupar para alcançar determinado objetivo. Também pode pedir que explique termos financeiros em linguagem simples ou que organize dúvidas para conversar com um planejador financeiro. Isso pode diminuir a distância entre ter uma preocupação e começar a agir sobre ela.

Continua após a publicidade

O interesse pelo tema já chegou à própria profissão. Em pesquisa divulgada em 2025, o Financial Planning Standards Board (FPSB) ouviu 6.206 planejadores financeiros de 24 territórios, incluindo o Brasil. Cerca de dois terços disseram que suas empresas já usavam IA ou pretendiam adotá-la no período seguinte. Entre os profissionais ouvidos, 78% acreditavam que a tecnologia os ajudaria a atender melhor os clientes, e 60% esperavam uma melhora na qualidade da orientação financeira.

A pesquisa também ajuda a equilibrar o entusiasmo. Entre os planejadores consultados, 47% apontaram preocupações com privacidade e segurança de dados, e 42% citaram a precisão e a confiabilidade das respostas. São riscos muito concretos quando se fala de dinheiro. Uma orientação aparentemente segura pode estar baseada em uma informação incompleta, desatualizada ou adequada a outro país. Uma resposta bem escrita também pode conter um erro difícil de perceber.

Continua após a publicidade

Existe ainda um risco menos evidente. Uma simulação pode estar matematicamente correta e, mesmo assim, conduzir a uma decisão inadequada. Projetar retornos elevados durante décadas, ignorar os efeitos da inflação, desconsiderar impostos ou supor que as taxas de juros permanecerão estáveis pode produzir uma trajetória patrimonial aparentemente confortável, mas distante da realidade. O problema, nesse caso, não está necessariamente na capacidade de cálculo da inteligência artificial, mas nas premissas utilizadas. Em planejamento financeiro, a qualidade de uma resposta depende tanto dos números quanto da compreensão das circunstâncias que lhes dão significado.

E as famílias já estão experimentando essas ferramentas? Um estudo do Banco de Compensações Internacionais (BIS), baseado em uma pesquisa representativa com cerca de 5 mil pessoas na Itália, constatou que aproximadamente uma em cada três havia usado IA generativa no ano anterior. Quando perguntadas sobre os usos futuros, as pessoas esperavam recorrer mais à tecnologia para educação e lazer do que para aconselhamento financeiro ou médico. O resultado é um retrato da Itália, não do Brasil, mas indica que a disposição para pedir ajuda financeira à IA não deve ser presumida apenas porque essas ferramentas se tornaram populares.

Continua após a publicidade

O Fundo Monetário Internacional (FMI) chama atenção para riscos que acompanham o uso de IA nas finanças, entre eles a exposição de informações privadas e a possibilidade de respostas ou recomendações inadequadas. O Banco Mundial, ao tratar dos riscos ao consumidor nos serviços financeiros digitais, alerta para o uso de dados pessoais e para decisões algorítmicas que podem reproduzir discriminações. São preocupações que se aplicam também quando usamos uma ferramenta para pensar sobre nossas próprias finanças. A escala do desafio do planejamento aparece em dados da própria população. Nos Estados Unidos, a pesquisa anual do Federal Reserve sobre a vida econômica das famílias constatou que apenas 35% das pessoas que ainda não se aposentaram consideravam estar no caminho certo para financiar a aposentadoria. O dado não mede o uso de IA e não descreve a situação brasileira. Ele ilustra, porém, como pode ser difícil transformar uma intenção de longo prazo em um plano acompanhado ao longo dos anos.

É nesse espaço que a IA pode ser útil: no primeiro levantamento, na organização das informações e na exploração de cenários. Mas um planejamento consistente precisa considerar fatores que não cabem em uma resposta genérica. A estabilidade da renda, a existência de dívidas, o momento de vida, a capacidade de lidar com perdas, a saúde, as responsabilidades familiares e os objetivos de cada pessoa alteram o sentido de uma recomendação.

Continua após a publicidade

Uma forma prática de fazer isso é pedir à ferramenta que teste a resistência do plano: o que mudaria se a renda diminuísse por alguns meses, se surgisse uma despesa inesperada ou se um objetivo fosse adiado? Comparar cenários com premissas explícitas ajuda a perceber quais decisões pesam mais e que informações ainda faltam. O exercício não prevê o futuro nem transforma projeções em promessas. Ele pode revelar alternativas e preparar perguntas melhores, desde que as premissas e os cálculos sejam conferidos.

Há também uma dimensão comportamental que merece atenção. As decisões financeiras não são determinadas exclusivamente por cálculos racionais. Medo, excesso de confiança, aversão a perdas e expectativas de enriquecimento rápido influenciam a maneira como as pessoas administram seu dinheiro. A inteligência artificial pode ajudar a identificar esses comportamentos, mas também pode reforçá-los quando suas respostas apenas confirmam as expectativas do usuário. Alguém convencido de que determinado investimento proporcionará retornos extraordinários poderá formular perguntas que conduzam a respostas favoráveis à sua convicção. Nesse caso, a tecnologia corre o risco de transformar uma expectativa frágil em uma análise aparentemente sofisticada.

Por isso, vale usar a ferramenta com perguntas específicas e conferir as respostas. “Como posso reduzir meus gastos?” é um começo. “Estas são minhas despesas mensais, separadas por categoria. Quais três grupos cresceram mais e que perguntas devo fazer antes de mudar meu orçamento?” tende a produzir uma conversa mais útil. Mesmo assim, é preciso conferir os cálculos, confirmar regras e taxas em fontes oficiais e evitar compartilhar dados que permitam identificar contas, documentos ou patrimônio.

A confiança também depende de entender para que a ferramenta serve. Ela pode explicar uma expressão, organizar uma comparação ou apontar uma informação que ainda falta. Uma resposta não conhece automaticamente a vida inteira de quem pergunta e pode não ter acesso às condições mais recentes de um produto financeiro. Quanto mais relevante for a decisão, maior deve ser o cuidado em verificar a informação e, quando necessário, buscar orientação profissional.

Essa transformação também convida os profissionais de planejamento financeiro a repensar seu papel. Se uma ferramenta consegue explicar conceitos, organizar informações e realizar simulações em poucos segundos, o valor do aconselhamento profissional tende a se concentrar cada vez mais na interpretação das circunstâncias individuais, na compreensão dos objetivos de vida e no julgamento diante de situações complexas. Um algoritmo pode calcular quanto alguém deveria poupar para a aposentadoria, mas compreender por que essa pessoa não consegue poupar, quais responsabilidades familiares enfrenta e quais riscos está disposta a assumir exige uma análise que vai além das projeções financeiras. A tecnologia pode ampliar a capacidade do profissional, sem que isso signifique transferir automaticamente a ela a responsabilidade pelas recomendações.

Talvez a melhor contribuição da inteligência artificial ao planejamento financeiro seja ajudar cada pessoa a começar. Começar a olhar para os gastos, reunir documentos, formular objetivos e conversar sobre escolhas que costumam ser adiadas. A tecnologia pode facilitar esse movimento e ampliar o acesso a informações. O plano, contudo, ganha sentido quando se conecta às prioridades reais de quem vai vivê-lo.

Em O Alienista, Machado de Assis nos convida a desconfiar das certezas absolutas e a reconhecer que a razão, quando não admite seus próprios limites, pode transformar conhecimento em presunção. Séculos antes, Shakespeare colocava nos lábios de Hamlet uma advertência que atravessou gerações: “Há mais coisas entre o céu e a terra, Horácio, do que sonha a tua filosofia”.

Talvez essa seja também uma boa maneira de compreender a inteligência artificial. Podemos construir modelos cada vez mais sofisticados, processar quantidades extraordinárias de informações e simular inúmeros cenários, mas continuaremos diante de um futuro que não pode ser inteiramente conhecido, muito menos controlado.

Entre a ironia de Machado e a sabedoria de Shakespeare, permanece uma lição particularmente importante para nossas decisões financeiras: a tecnologia pode ampliar o conhecimento, mas não deve substituir a prudência. Afinal, planejar não significa conhecer antecipadamente o futuro, mas preparar-se para enfrentá-lo, inclusive quando ele contrariar nossas melhores previsões.

E você, já está usando a inteligência artificial para organizar suas finanças? Talvez a pergunta mais importante não seja o que ela sabe sobre o seu futuro, mas se você está preparado para questionar as respostas que ela oferece.