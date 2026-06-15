O banco do amanhã já nasceu?

Professor e coordenador do Programa Avançado em Finanças do Insper. Fatos, dados e histórias do mundo do dinheiro

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Sim. Mas existe uma diferença fundamental em relação ao passado: ele começa a desaparecer ante os olhos do cliente, tornando-se invisível, silencioso e integrado ao cotidiano.

Olá, leitoras e leitores de VEJA e de VEJA NEGÓCIOS. Talvez vocês já tenham usado o banco do futuro hoje pela manhã, ao pagar um café por aproximação, pedir um carro por aplicativo, parcelar uma compra no celular em segundos ou receber uma oferta automática de crédito antes mesmo de perceber que precisava dela. O banco do amanhã talvez já tenha nascido, mas existe uma diferença fundamental em relação ao passado: ele começa a desaparecer diante dos olhos do cliente, tornando-se invisível, silencioso, integrado ao cotidiano.

A história dos bancos sempre esteve ligada à história da tecnologia, da confiança e das grandes crises econômicas. Desde os mercadores da Antiguidade até os banqueiros venezianos da Idade Média, passando pelos Cavaleiros Templários, que desenvolveram mecanismos sofisticados de custódia e transferência de valores para peregrinos e comerciantes atravessarem a Europa com mais segurança, o sistema financeiro sempre avançou quando surgiam novas formas de comunicação, proteção patrimonial e circulação de riqueza.

Mais tarde, cidades como Veneza, Florença e Gênova transformaram-se em centros financeiros do comércio europeu. Famílias como os Médici ajudaram a estruturar práticas bancárias modernas, financiando comércio, navegações e governos, enquanto as casas bancárias italianas começavam lentamente a moldar aquilo que séculos depois se transformaria no sistema financeiro contemporâneo.

Foi nesse ambiente mercantil que Shakespeare eternizou, em O Mercador de Veneza, a figura de Shylock. Muitas vezes reduzido injustamente ao estereótipo de agiota, Shylock representava algo muito mais complexo: o banqueiro-financista de uma época em que crédito, contratos, risco, reputação e garantias começavam a redefinir profundamente as relações econômicas e sociais.

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Em torno de Shylock gravitavam temas que continuam extremamente atuais, como confiança, inadimplência, segurança jurídica, preconceito, poder econômico, assimetria de informação e os limites éticos do sistema financeiro. Shakespeare compreendia que o dinheiro não movimentava apenas mercadorias e negócios, mas também paixões humanas, medos, conflitos, ambição e disputas de poder.

Séculos depois, a tecnologia muda, os meios de pagamento evoluem, algoritmos substituem formulários, inteligências artificiais passam a avaliar crédito em segundos e servidores em nuvem processam volumes financeiros impensáveis no passado, mas a essência permanece surpreendentemente parecida com aquela percebida por Shakespeare: confiança, risco e reputação continuam no centro do sistema financeiro.

Desde então, cada salto tecnológico produziu medo, resistência e transformação na atividade bancária.

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O telégrafo talvez tenha sido o primeiro grande choque tecnológico da banca moderna. Pela primeira vez na história, informações financeiras podiam viajar mais rápido do que navios, cavalos ou pessoas. Isso alterou o comércio internacional, acelerou pagamentos, reduziu assimetrias de informação e mudou profundamente a competição entre instituições financeiras.

Depois veio o telefone. Novamente surgiram desconfianças. Muitos acreditavam que operações financeiras à distância aumentariam fraudes, comprometeriam a segurança e enfraqueceriam relações tradicionais entre bancos e clientes. Ainda assim, o telefone tornou-se peça central da expansão bancária global.

Na sequência chegaram os computadores de grande porte, os famosos mainframes, capazes de processar volumes gigantescos de dados financeiros, compensações bancárias e registros contábeis. Bancos passaram a investir bilhões em enormes centros de processamento, criando uma infraestrutura tecnológica que sustentou o crescimento financeiro global ao longo do século XX.

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Mais tarde vieram os caixas eletrônicos, os cartões magnéticos, o SWIFT, a globalização financeira, os pregões eletrônicos, o internet banking e os smartphones.

Cada nova tecnologia parecia ameaçar os bancos. No fim, acabava redefinindo o próprio significado de ser banco.

Agora, mais uma vez, estamos diante de outra ruptura.

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Os grandes servidores físicos começam a dividir espaço com computação em nuvem, inteligência artificial, APIs, blockchain, Open Finance e sistemas capazes de operar praticamente em tempo real. O banco deixa de ser apenas uma instituição física ou um sistema fechado de processamento financeiro e passa a funcionar como plataforma tecnológica distribuída.

Talvez seja justamente isso o chamado Banco 4.0.

Não se trata apenas de digitalizar agências ou colocar produtos antigos dentro de aplicativos modernos. Trata-se de uma mudança estrutural na lógica das finanças.

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O futurista Brett King, autor de Bank 4.0, resume essa transformação em uma frase poderosa: “banking is no longer somewhere you go, but something you do”, ou seja, serviços bancários deixaram de ser um lugar para se tornarem experiências integradas à vida cotidiana.

A própria ideia de “Bank 4.0”, desenvolvida por King, parte do conceito de que os bancos do futuro precisarão abandonar a lógica tradicional baseada em agências físicas e produtos padronizados, passando a operar como plataformas inteligentes, contextuais, integradas ao cotidiano e centradas na experiência do cliente.

A frase parece simples, mas representa uma ruptura histórica profunda.

Durante décadas, os bancos organizaram sua estratégia em torno de produtos, agências e canais de distribuição. O cliente precisava adaptar sua rotina ao funcionamento da instituição financeira. Hoje ocorre justamente o contrário: o sistema financeiro precisa adaptar-se à vida do consumidor.

O banco deixa de ser destino e passa a funcionar como infraestrutura invisível.

O pagamento transforma-se em experiência.

O crédito vira algoritmo.

A biometria substitui assinaturas.

A inteligência artificial começa a antecipar decisões financeiras em tempo real.

O banco nasceu físico, tornou-se eletrônico, ficou digital e agora começa a tornar-se invisível.

E talvez exista uma pergunta ainda mais provocativa.

Se tivéssemos que reconstruir hoje o sistema financeiro do zero, usando inteligência artificial, computação em nuvem, blockchain, biometria, Open Finance e pagamentos instantâneos, criaríamos novamente agências físicas, filas, formulários intermináveis, cartões plásticos e assinaturas em papel?

Provavelmente, não.

Esse talvez seja o principal desafio das instituições tradicionais. Muitos bancos ainda operam em uma lógica de simples digitalização de processos antigos, tentando adaptar estruturas concebidas no século passado a um mundo que opera em tempo real.

Mas existe outro elemento decisivo nessa transformação: as crises bancárias globais.

A crise asiática dos anos 1990, a bolha da internet, o colapso financeiro de 2008, a quebra do Lehman Brothers, os salvamentos bilionários promovidos pelos bancos centrais e, mais recentemente, episódios envolvendo bancos regionais americanos e instituições europeias reacenderam uma pergunta desconfortável: o modelo bancário tradicional continua preparado para um mundo hiperconectado, digital e instantâneo?

Mesmo os bancos centrais carregam em sua origem elementos de tensão, política e mistério. A criação do Federal Reserve, em 1913, até hoje desperta debates sobre concentração de poder financeiro, influência dos grandes bancos privados e os bastidores das reuniões realizadas na ilha de Jekyll Island, nos Estados Unidos, onde parte da arquitetura do Fed foi desenhada de forma reservada. O próprio Banco Central do Brasil surgiria apenas em 1964, em meio ao regime militar, dentro de um contexto de reorganização institucional e modernização monetária.

Foi justamente em meio ao trauma de 2008 que surgiu o Bitcoin, apresentado por Satoshi Nakamoto como uma proposta de sistema descentralizado de transferência de valor, sem necessidade de intermediários centrais. Em grande medida, blockchain e criptoativos nasceram como reação à crise de confiança no sistema financeiro tradicional.

Mais do que criar moedas digitais, o blockchain introduziu a possibilidade de reimaginar partes inteiras da infraestrutura financeira global, propondo registros distribuídos, contratos programáveis e liquidação quase instantânea.

Ao mesmo tempo, fintechs passaram a explorar exatamente aquilo que os bancos tradicionais demoravam a oferecer: experiência simples, menos burocracia, onboarding digital, pagamentos instantâneos, integração ao cotidiano e atendimento centrado no usuário.

A grande disputa do sistema financeiro deixa de ocorrer apenas entre bancos e passa a acontecer em torno da experiência do cliente.

O maior concorrente dos bancos talvez não seja outro banco, mas a experiência digital.

Quem oferece menos fricção, mais conveniência, velocidade, personalização e integração ao cotidiano conquista espaço. O consumidor atual compara sua experiência bancária não apenas com outros bancos, mas com aplicativos de transporte, plataformas de streaming, marketplaces e ferramentas de inteligência artificial.

As novas gerações cresceram em um ambiente de instantaneidade. Pedem transporte pelo celular, recebem comida em minutos, assistem filmes sob demanda e conversam diariamente com inteligências artificiais. Naturalmente, esperam a mesma experiência das finanças.

Nesse ambiente, o banco começa lentamente a sair das mãos das instituições e migrar para as mãos dos clientes.

O Open Finance talvez seja um dos maiores símbolos dessa mudança histórica. Durante décadas, os dados financeiros permaneceram praticamente aprisionados dentro das instituições. Agora, mediante autorização do usuário, informações podem circular entre plataformas, ampliando concorrência e reduzindo barreiras de entrada.

O cliente passa a carregar consigo sua identidade financeira.

Isso altera profundamente a competição.

O consumidor poderá escolher serviços financeiros quase da mesma forma como escolhe aplicativos em um smartphone. Crédito, pagamentos, seguros, investimentos e planejamento financeiro passam a integrar ecossistemas digitais cada vez mais personalizados.

Hoje, bancos não competem apenas com outros bancos. Competem com a Amazon pela experiência, com a Apple pela interface, com o Google pelos dados, com fintechs pela simplicidade, com redes sociais pela atenção e com criptoativos pela promessa de descentralização.

Curiosamente, algumas das maiores revoluções financeiras recentes não surgiram dentro dos bancos tradicionais. Brett King mostra que mudanças profundas vieram de países como Quênia e China, onde empresas tecnológicas transformaram o celular no principal instrumento financeiro da população.

No Quênia, o M-Pesa permitiu que milhões de pessoas movimentassem dinheiro pelo celular sem jamais terem tido uma conta bancária convencional. Na China, plataformas como Alipay e WeChat Pay transformaram o smartphone em carteira digital, sistema de pagamentos, canal de investimentos e instrumento de crédito ao mesmo tempo.

Ao mesmo tempo, inteligência artificial, computação em nuvem, Open Finance, tokenização e pagamentos instantâneos começam a redefinir a lógica do sistema financeiro mundial. O banco do futuro poderá funcionar quase como um copiloto financeiro permanente, contextual e preditivo, sugerindo decisões, monitorando riscos, antecipando necessidades e acompanhando a vida econômica do cliente em tempo real.

Mas existe um detalhe essencial nessa transformação.

Tecnologia reduz fricção, confiança continua indispensável.

Em momentos de crise, volatilidade ou insegurança, pessoas ainda procuram instituições capazes de transmitir estabilidade, governança, proteção patrimonial e liquidez. Por isso, o futuro provavelmente não será uma simples substituição dos bancos tradicionais pelas fintechs ou big techs, mas uma convergência entre instituições financeiras, plataformas digitais, inteligência artificial e novas infraestruturas tecnológicas.

No fim, talvez o banco do amanhã não tenha agência, gerente ou mesmo a palavra “banco” no nome.

Mas provavelmente estará presente, de forma silenciosa e quase invisível, em praticamente todas as decisões econômicas da vida cotidiana.

Talvez estejamos assistindo a uma mudança comparável às grandes transições das eras econômicas anteriores, quando antigas estruturas pareciam eternas até serem substituídas por novos modelos de poder, comunicação e organização social.

Como em O Senhor dos Anéis, há momentos da história em que o velho mundo começa lentamente a partir, enquanto outro ainda está nascendo diante de nossos olhos. Alguns ainda permanecem presos às fortalezas do passado, outros já atravessam a Terra Média das finanças digitais tentando compreender as novas forças que surgem no horizonte.

O anel do poder financeiro talvez já esteja mudando de mãos.

E, diante de tudo isso, surge uma última pergunta: depois do banking everywhere, never at a bank, estaríamos caminhando para uma nova era de banking as a person?