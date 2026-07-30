Viajar sem medo: como é a iniciativa da Booking.com contra a homofobia

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A comunidade LGBTQIA+ impulsiona o turismo global, mas sofre discriminação. Para combater isso, a Booking.com lançou o programa Travel Proud, que há cinco anos oferece treinamentos gratuitos e certifica acomodações pela hospitalidade inclusiva. O Brasil se destaca como um dos países com maior adesão à iniciativa.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Importante mola propulsora do turismo global, a comunidade LGBTQIA+ é responsável por cerca de 10% do fluxo de viajantes de todo o planeta. Um movimento que vem atrelado a números ainda mais impressionantes. Dados da Organização Mundial do Turismo das Nações Unidas (ONU Turismo) mostram que essa parcela da população representa nada menos do que 15% das despesas totais do setor, movimentando mais de 500 bilhões de dólares por ano. Volumes grandiosos que, embora tenham ocorrido avanços, contrastam com situações repugnantes de preconceito. Pesquisas recentes mostram que mais da metade dessa comunidade já sofreu discriminação ao viajar. E mais: inúmeros turistas escondem sua identidade para visitar um destino dos sonhos e outros, pior, abandonam a ideia de ir a certos lugares por temer situações latentes de homofobia. Foi pensando nisso que a Booking.com lançou, há exatos cinco anos, um dos mais bem-sucedidos programas do setor.

Empenhada em engajar seus parceiros nesta causa e reduzir essas barreiras, a iniciativa Travel Proud da plataforma – uma das empresas líderes mundiais de reservas online de hotéis, aluguel de temporada, voos e outros serviços de turismo – vem contribuindo para que cada vez mais pessoas possam vivenciar plenamente uma viagem, independentemente da forma como se identificam. Desde que foi criado, o programa já impactou 142 000 acomodações, em 162 países e territórios, num total de mais de 20 000 cidades espalhadas pelo mundo. “Disponibilizamos ferramentas, treinamentos e recursos que ajudam os parceiros a compreender melhor as diferentes experiências dos viajantes e a fazer com que todos se sintam acolhidos”, ressalta Matthias Schmid, Vice-Presidente Sênior de Acomodações da Booking.com.

A empresa, que foi criada nos Países Baixos, em 1996, e hoje é a principal patrocinadora da Pride Amsterdã (um dos maiores festivais de orgulho LGBTQIA+ do mundo, que inclui uma parada gay sempre no início de agosto), fornece esse treinamento para uma hospitalidade mais inclusiva de forma gratuita a seus parceiros. Ao final, as hospedagens recebem o selo Travel Proud, reconhecendo a sua participação voluntária na iniciativa e dando acesso a materiais complementares com orientações práticas para assegurar que todos os hóspedes se sintam respeitados. Junto com o treinamento, a acomodação elege um representante para que ele garanta que toda a equipe do local esteja comprometida com aquela causa. “O nível de participação reflete uma disposição genuína do setor em aprender e investir em uma hospitalidade mais inclusiva”, avalia Schmid.

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Embora o Brasil ainda ostente tristes estatísticas nessa área e figure entre os locais mais violentos do mundo em relação à população LGBTQIA+, ele vem dando um exemplo positivo na área da hotelaria. De acordo com dados da Booking.com, o país é um dos casos mais positivos de engajamento no programa Travel Proud. Só em 2025, o número de acomodações brasileiras participantes da iniciativa cresceu 78%. No total, 8 798 estabelecimentos já receberam o selo de participação. No ranking mundial de adesão ao programa contra a homofobia na plataforma, aparecemos na quinta posição. O Brasil só fica atrás da Itália (24 232), Dinamarca (15 114), França (14 753) e Espanha (12 129).

Outro dado que destaca o Brasil no Travel Proud é o fato do país abrigar três das dez cidades no mundo com o maior número de acomodações (hotéis, casas, apartamentos…) engajadas nesta política inclusiva. O Rio de Janeiro ocupa a segunda posição, ficando entre Milão, na Itália, e Londres, no Reino Unido, em primeiro e terceiro lugares respectivamente. Na quarta colocação aparece São Paulo e, em décima, Florianópolis.

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Um passo importante em um cenário em que milhões de turistas ainda precisam ponderar se podem ou não demonstrar afeto em público ou simplesmente serem quem são. Mais do que um diferencial competitivo de mercado, programas como o Travel Proud, aqui e no mundo, reforçam o que deve ser a base de um setor que vive de conectar pessoas, destinos e culturas: viajar não pode ser sinônimo de receio, mas, sim, de liberdade.

Confira abaixo a entrevista com o Vice-Presidente Sênior de Acomodações da Booking.com, Matthias Schmid, na íntegra:

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1) Quais foram as principais razões que levaram a Booking.com a criar o programa Travel Proud? Houve algum evento ou circunstância específica que estimulou o seu desenvolvimento?

O Travel Proud foi criado como uma extensão natural da missão da Booking.com de tornar mais fácil para todas as pessoas conhecerem o mundo. Acreditamos que elas devem poder viajar sendo quem são, independentemente do destino. Viajantes LGBTQIA+ frequentemente enfrentam desafios adicionais ao planejar e realizar viagens, seja em relação à segurança, à aceitação ou simplesmente ao sentimento de serem bem-vindos. Identificamos uma oportunidade de trabalhar junto aos nossos parceiros de acomodação para ajudar a reduzir algumas dessas barreiras e criar experiências de viagem mais inclusivas. O Travel Proud nasceu desse compromisso mais amplo de tornar as viagens mais acolhedoras para todas as pessoas.

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2) Como a iniciativa foi recebida inicialmente pelos parceiros de hospedagem? A participação no programa cresceu ano após ano?

A resposta foi extremamente positiva. Desde o início, muitos parceiros reconheceram o valor de compreender melhor as diferentes necessidades dos viajantes e de oferecer uma experiência mais acolhedora para todos os hóspedes. O que tem sido especialmente animador é o ritmo de crescimento. Desde seu lançamento, em 2021, o programa passou de um projeto-piloto para mais de 142 mil acomodações Travel Proud em todo o mundo. Esse nível de participação reflete uma disposição genuína do setor de hospitalidade em aprender e investir em uma hospitalidade mais inclusiva.

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3) Como o programa tem sido recebido no Brasil?

O Brasil é um dos exemplos mais positivos de engajamento com o Travel Proud. Atualmente, o país é o quinto maior mercado do Travel Proud no mundo, com quase 8.800 acomodações certificadas na Booking.com. Apenas no último ano, o número de acomodações Travel Proud no Brasil cresceu cerca de 78%, um dos maiores índices de crescimento registrados globalmente. Também observamos um forte avanço nas cidades. Rio de Janeiro, São Paulo e Florianópolis estão entre as dez cidades com maior número de acomodações Travel Proud no mundo, demonstrando o forte compromisso dos parceiros brasileiros em criar experiências acolhedoras para todos os viajantes.

4) Existem países que se destacam por apresentar maior participação no programa Travel Proud? E quais registram menor adesão?

O Travel Proud cresceu significativamente em diversos mercados e atualmente está presente em 162 países e territórios. Em número total de acomodações participantes, a Itália lidera o ranking mundial, seguida por Dinamarca, França e Espanha. O Brasil ocupa atualmente a quinta posição. Naturalmente, a adesão varia conforme o tamanho do mercado, a estrutura da indústria hoteleira local e o momento em que o programa foi lançado em cada região. O mais positivo é que seguimos observando crescimento em praticamente todas as regiões onde o Travel Proud está presente.

5) Como funciona o processo de treinamento e quais são os principais temas abordados?

A base do programa é um treinamento on-line de 75 minutos sobre hospitalidade inclusiva, desenvolvido em parceria com especialistas da HospitableMe e atualmente disponível em 11 idiomas. O treinamento busca ajudar os parceiros de acomodação a compreender melhor algumas das experiências e desafios específicos que viajantes LGBTQIA+ podem enfrentar, além de oferecer orientações práticas que podem ser aplicadas no atendimento diário aos hóspedes. Ao concluir o treinamento, os participantes assumem o compromisso de colocar em prática o que aprenderam e de disponibilizar o Travel Proud Customer Toolkit para todas as equipes que têm contato com hóspedes. O treinamento é gratuito para parceiros da Booking.com e inclui acesso a materiais complementares com orientações simples e práticas para garantir que todos os hóspedes se sintam acolhidos e respeitados, independentemente de como se identificam.

6) Após concluir o treinamento, as acomodações comprometidas em oferecer estadias acolhedoras e livres de discriminação recebem o selo Travel Proud. Quantas acomodações já receberam essa certificação e em quantos países?

Até maio de 2026, mais de 142 mil acomodações concluíram o treinamento e receberam o selo Travel Proud. Essas acomodações estão distribuídas por 162 países e territórios, em mais de 20 mil cidades e destinos ao redor do mundo.

7) Qual é a meta da Booking.com para o número de acomodações certificadas pelo Travel Proud nos próximos cinco anos?

Como ainda se trata de um programa relativamente novo, nosso foco está em continuar ampliando o acesso ao treinamento, apoiando nossos parceiros e aumentando a disponibilidade de opções de hospedagem acolhedoras em todo o mundo.

8) Durante o processo de treinamento dos parceiros, a Booking.com encontrou resistência ou críticas? Em caso afirmativo, como a empresa lida com isso?

Sempre que se trabalha com inclusão, é importante reconhecer que pessoas e empresas podem estar em diferentes estágios dessa jornada. Nossa abordagem sempre foi baseada na educação e no apoio prático. O Travel Proud é um programa voluntário e gratuito, aberto a todos os parceiros de acomodação. O forte crescimento observado em mercados como o Brasil demonstra uma disposição genuína dos parceiros em investir em aprendizado e oferecer experiências mais inclusivas para todos os hóspedes. Disponibilizamos ferramentas, treinamentos e recursos que ajudam os parceiros a compreender melhor as diferentes experiências dos viajantes e a fazer com que todos se sintam bem-vindos.

9) Uma pesquisa recente da Booking.com mostrou que, apesar de iniciativas como o Travel Proud, viajantes LGBTQIA+ que não assumem sua orientação ou identidade (“not out”) relatam menos experiências negativas durante as viagens. Esse é um tema especialmente desafiador?

Esse resultado evidencia uma realidade complexa. Nossa pesquisa mais recente mostra que, no Brasil, apenas 38% dos viajantes LGBTQIA+ afirmam ser assumidos durante as viagens, enquanto 31% dizem que estariam dispostos a esconder sua identidade para visitar um destino dos sonhos. Esses dados mostram que, embora tenha havido avanços, muitas pessoas ainda tomam decisões sobre o quanto se sentem confortáveis em demonstrar quem são quando estão longe de casa. O Travel Proud contribui para criar ambientes mais acolhedores, aumentar a conscientização e reduzir barreiras ao longo da experiência de viagem. Nossa expectativa é que iniciativas como essa contribuam, ao longo do tempo, para um mundo em que mais pessoas possam viajar sendo elas mesmas.

9.1) Muitas empresas implementaram programas internos de Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI). A Booking.com possui iniciativas nessa área? Como funcionam? Funcionários LGBTQIA+, incluindo pessoas trans e não binárias, são contemplados?

Diversidade e inclusão fazem parte da cultura da Booking.com há muitos anos e estão diretamente ligadas à nossa missão de tornar mais fácil para todas as pessoas conhecerem o mundo. A B.Proud é a comunidade de colaboradores LGBTQIA+ e aliados da Booking.com, reunindo mais de 2 mil funcionários em todo o mundo. Ela é uma das comunidades internas mais antigas e atuantes da empresa, oferecendo um espaço para que colegas se conectem, aprendam uns com os outros e contribuam para um ambiente de trabalho mais inclusivo por meio de eventos e iniciativas internas.

10) Segundo dados da Organização Mundial do Turismo das Nações Unidas (ONU Turismo), viajantes LGBTQIA+ representam aproximadamente 10% dos turistas globais e respondem por cerca de 15% da atividade econômica do setor. A Booking.com desenvolve outros projetos voltados para esse público? Há planos para novos programas?

Também trabalhamos com parceiros externos para promover a inclusão de forma mais ampla. Além da parceria global com a IGLTA (International LGBTQIA+ Travel Association), temos orgulho de colaborar com diversas organizações que refletem nosso compromisso de tornar as viagens mais inclusivas. Somos parceiros fundadores do Stonewall National Monument Visitor Center, em Nova York, que preserva e celebra o legado da Rebelião de Stonewall e desempenha um papel importante na educação dos visitantes sobre a história do movimento pelos direitos civis LGBTQIA+. Desde 2020 somos os patrocinadores principais da Pride Amsterdam, uma das celebrações do orgulho LGBTQIA+ mais icônicas do mundo. Neste ano, também somos Diamond Sponsor da WorldPride, realizada em Amsterdã. Além disso, somos parceiros da Manchester Pride desde 2022.

*A colunista viajou a convite da Booking.com, uma das principais empresas do mundo de reservas de hotéis, aluguel de temporada, voos e outros serviços de turismo. Conta com escritórios em cerca de 70 países e um site disponível em 45 idiomas. A plataforma reúne 31 milhões de anúncios de casas, apartamentos, vilas, hotéis e resorts em mais de 175 000 destinos em 220 países e territórios.

Siga também no Instagram o perfil @omundodesofia_cerqueira Com o olhar cultivado em redações por mais de 30 anos, convido você a viajar pelo mundo, por aqui. Nesse amplo e diversificado roteiro, cabem um destino encantador, uma suíte especial, uma experiência única, uma curiosidade do setor e tudo mais que possa instigar quem está de malas prontas ou sonha em pôr o pé na estrada.