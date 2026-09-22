Viajante andarilho? Saiba quais são as melhores cidades para conhecer a pé
Relatório da GuruWalk lista 100 lugares para explorar caminhando em 2026. Duas metrópoles brasileiras entram no ranking
Para muitos viajantes, caminhar é a forma mais autêntica e abrangente de explorar um destino. Permite descobrir ruas escondidas, observar os detalhes da sua arquitetura, interagir com seus moradores, achar aquela lojinha especial, se deparar com um charmoso café e vivenciar de forma mais ampla e intensa a cultura local. Estudos que lincam mobilidade e turismo revelam que, com o intuito de conhecer a fundo o que as cidades oferecem, os turistas andam, em média, de 15 000 a 25 000 passos por dia, o equivale a percorrer de 12 a 20 quilômetros. Números bem acima da rotina tradicional: representa de 4 a 6 vezes mais do que a média de caminhada da população mundial, que costuma dar de 3 000 a 4 000 passos por dia.
E tem mais: pesquisas mostram ainda que caminhar em um ambiente novo, com atrativos diferentes, é altamente benéfico para o bem-estar. Além de contribuir para a redução de risco de doenças cardíacas, andar fazendo turismo auxilia na liberação de endorfina e dopamina, transformando o ato exaustivo de dar milhares de passos diários em uma experiência revigorante – sem falar no enriquecimento cultural. Mas quais são as cidades mais caminháveis no mundo?
Um relatório divulgado recentemente pela espanhola GuruWalk, principal plataforma online de passeios a pé gratuitos do mundo, elencou os 100 destinos ideais para se conhecer, passo a passo, explorando o local e se conectando com o que ele oferece. O “Top 100 Walking Cities 2026” foi feito com base em 467 000 avaliações de turistas registradas entre abril de 2025 e abril de 2026, analisando 800 cidades. Dois fatores principais foram levados em conta para definir o ranking: o número de visitantes, que correspondeu a 65% da pontuação, e o grau de satisfação dos viajantes após os passeios, responsável por mais 35%.
Na opinião dos turistas-andarilhos, Roma surge em primeiríssimo lugar. De acordo com a listagem da plataforma GuruWalk, a capital italiana cativa seus visitantes a explorarem milênios de história, atravessarem impérios, sagas de papas e períodos do Renascimento passo a passo. No top 10 do ranking, além de Roma, todas as cidades seguintes são europeias. Em segundo lugar surge Madri, na Espanha, considerada pelos viajantes um misto de museu a céu aberto e centro cultural vibrante. Na sequência, aparece uma “pérola do Danúbio”, a cidade de Budapeste, na Hungria, que estimula seus visitantes (são 4 milhões por ano) a caminharem para observar aquela arquitetura imperial. Para completar a lista dos primeiros colocados estão Praga, na República Tcheca; Lisboa, em Portugal; Amsterdã, nos Países Baixos; Porto, também em Portugal; Barcelona; outro destaque espanhol; Londres, no Reino Unido, e Berlim, na Alemanha. Paris, com todos os seus atrativos, no entanto, só aparece na 11ª posição, de acordo com a avaliação dos turistas.
Vale destacar que no ranking das 100 melhores cidades para caminhar em 2026, a Espanha foi o país com mais cidades listadas, num total de 19 representantes, seguida pela França, com sete, e a Itália, com cinco. O Brasil também aparece no relatório da GuruWalk com dois representantes. Salvador, mencionada pela primeira vez na listagem da plataforma, tem como destaque o seu centro histórico, com foco no Pelourinho, além de forte influência da cultura africana. O documento também destaca, em cima das opiniões dos viajantes, a capoeira, a música e a culinária da capital baiana, que ficou na 93ª posição do estudo. Na colocação seguinte está o Rio de Janeiro, que, segundo o relatório, oferece ao se caminhar por suas ruas uma “mistura volátil do Brasil: grandeza, pobreza, ritmo, renascimento, tudo ao mesmo tempo”. O documento ainda destaca na cidade seus pontos turísticos (Pão de Açúcar e Corcovado), a boemia da Lapa, os calçadões de Copacabana e os músicos de rua. Uma mistura que encanta os viajantes-andarilhos.
Conheça a seguir as 100 melhores cidades para conhecer a pé:
1-Roma, Itália
2-Madri, Espanha
3-Budapeste, Hungria
4-Praga, República Tcheca
5-Lisboa, Portugal
6-Amsterdã, Países Baixos
7-Porto, Portugal
8-Barcelona, Espanha
9-Londres, Reino Unido
10-Berlim, Alemanha
11-Paris, França
12-Sevilha, Espanha
13-Istambul, Turquia
14-Cracóvia, Polônia
15-Florença, Itália
16-Viena, Áustria
17-Toledo, Espanha
18-Dublin, Irlanda
19-Dubrovnik, Croácia
20-Tóquio, Japão
21-Split, Croácia
22-Santiago de Compostela, Espanha
23-Nova York, Estados Unidos
24-Bucareste, Romênia
25-Santiago, Chile
26-Málaga, Espanha
27-Granada, Espanha
28-Bruxelas, Bélgica
29-Bruges, Bélgica
30-Liubliana, Eslovênia
31-Valência, Espanha
32-Medellín, Colômbia
33-Cidade do México, México
34-Buenos Aires, Argentina
35-Quioto, Japão
36-Marselha, França
37-Hanói, Vietnã
38-Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã
39-Zagreb, Croácia
40-Nápoles, Itália
41-Copenhague, Dinamarca
42-Helsinque, Finlândia
43-Sarajevo, Bósnia e Herzegovina
44-Tirana, Albânia
45-Edimburgo, Reino Unido
46-A Corunha, Espanha
47-Valeta, Malta
48-Cartagena, Colômbia
49-Cusco, Peru
50-Sófia, Bulgária
51-Milão, Itália
52-Kuala Lumpur, Malásia
53-Kotor, Montenegro
54-Varsóvia, Polônia
55-Cairo, Egito
56-Marraquexe, Marrocos
57-Bratislava, Eslováquia
58-Oviedo, Espanha
59-Cádis, Espanha
60-Fez, Marrocos
61-Toulouse, França
62-Xangai, China
63-Munique, Alemanha
64-Hoi An, Vietnã
65-Hamburgo, Alemanha
66-Saragoça, Espanha
67-Tbilisi, Geórgia
68-Lyon, França
69-Estocolmo, Suécia
70-Singapura, Singapura
71-Valladolid, Espanha
72-Estrasburgo, França
73-Riga, Letônia
74-San Sebastián, Espanha
75-Nuremberg, Alemanha
76-Gdańsk, Polônia
77-Gante, Bélgica
78-Mérida, México
79-Pamplona, Espanha
80-Bordeaux, França
81-Hiroshima, Japão
82-Zurique, Suíça
83-Bilbau, Espanha
84-Cidade do Panamá, Panamá
85-Bogotá, Colômbia
86-Lima, Peru
87-Gijón, Espanha
88-Tallinn, Estônia
89-Salamanca, Espanha
90-Atenas, Grécia
91-Veneza, Itália
92-Zadar, Croácia
93-Salvador, Brasil
94-Rio de Janeiro, Brasil
95-Santander, Espanha
96-Belfast, Reino Unido
97-Oaxaca, México
98-Liverpool, Reino Unido
99-Nice, França
100-Antigua Guatemala, Guatemala
Siga também no Instagram o perfil @omundodesofia_cerqueira Com o olhar cultivado em redações por mais de 30 anos, convido você a viajar pelo mundo, por aqui. Nesse amplo e diversificado roteiro, cabem um destino encantador, uma suíte especial, uma experiência única, uma curiosidade do setor e tudo mais que possa instigar quem está de malas prontas ou sonha em pôr o pé na estrada. https://www.instagram.com/omundodesofia_cerqueira?stkn=MWIwdHFwbmphMXUzZQ%3D%3D&utm_source=qr