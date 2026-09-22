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Viajante andarilho? Saiba quais são as melhores cidades para conhecer a pé

Relatório da GuruWalk lista 100 lugares para explorar caminhando em 2026. Duas metrópoles brasileiras entram no ranking

Por Sofia Cerqueira 22 set 2026, 16h09 | Atualizado em 23 set 2026, 10h46
Roma: no ranking da plataforma GuruWalk, a capital italiana aparece como o mellhor lugar para se visitar caminhando
Roma: no ranking da plataforma GuruWalk, a capital italiana aparece como o mellhor lugar para se visitar caminhando  (NurPhoto/Getty Images)
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Viajante andarilho? Saiba quais são as melhores cidades para conhecer a pé Priorizar nos meus resultados Google

Para muitos viajantes, caminhar é a forma mais autêntica e abrangente de explorar um destino. Permite descobrir ruas escondidas, observar os detalhes da sua arquitetura, interagir com seus moradores, achar aquela lojinha especial, se deparar com um charmoso café e vivenciar de forma mais ampla e intensa a cultura local. Estudos que lincam mobilidade e turismo revelam que, com o intuito de conhecer a fundo o que as cidades oferecem, os turistas andam, em média, de 15 000 a 25 000 passos por dia, o equivale a percorrer de 12 a 20 quilômetros. Números bem acima da rotina tradicional: representa de 4 a 6 vezes mais do que a média de caminhada da população mundial, que costuma dar de 3 000 a 4 000 passos por dia.

Plaza Mayor, em Madrid: a cidade espanhola é considerada pelos andarilhos um misto de museu a céu aberto e centro cultural vibrante
Plaza Mayor, em Madrid: a cidade espanhola é considerada pelos andarilhos um misto de museu a céu aberto e centro cultural vibrante (Miguel Pereira/Getty Images)

E tem mais: pesquisas mostram ainda que caminhar em um ambiente novo, com atrativos diferentes, é altamente benéfico para o bem-estar. Além de contribuir para a redução de risco de doenças cardíacas, andar fazendo turismo auxilia na liberação de endorfina e dopamina, transformando o ato exaustivo de dar milhares de passos diários em uma experiência revigorante – sem falar no enriquecimento cultural. Mas quais são as cidades mais caminháveis no mundo?

Um relatório divulgado recentemente pela espanhola GuruWalk, principal plataforma online de passeios a pé gratuitos do mundo, elencou os 100 destinos ideais para se conhecer, passo a passo, explorando o local e se conectando com o que ele oferece. O “Top 100 Walking Cities 2026” foi feito com base em 467 000 avaliações de turistas registradas entre abril de 2025 e abril de 2026, analisando 800 cidades. Dois fatores principais foram levados em conta para definir o ranking: o número de visitantes, que correspondeu a 65% da pontuação, e o grau de satisfação dos viajantes após os passeios, responsável por mais 35%.

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“Pérola do Danúbio”: a cidade de Budapeste, na Hungria, foi apontada pelos viajantes como uma das mais amigáveis para quem gosta de conhecer um destino a pé (NurPhoto/Getty Images)
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Na opinião dos turistas-andarilhos, Roma surge em primeiríssimo lugar. De acordo com a listagem da plataforma GuruWalk, a capital italiana cativa seus visitantes a explorarem milênios de história, atravessarem impérios, sagas de papas e períodos do Renascimento passo a passo. No top 10 do ranking, além de Roma, todas as cidades seguintes são europeias. Em segundo lugar surge Madri, na Espanha, considerada pelos viajantes um misto de museu a céu aberto e centro cultural vibrante. Na sequência, aparece uma “pérola do Danúbio”, a cidade de Budapeste, na Hungria, que estimula seus visitantes (são 4 milhões por ano) a caminharem para observar aquela arquitetura imperial. Para completar a lista dos primeiros colocados estão Praga, na República Tcheca; Lisboa, em Portugal; Amsterdã, nos Países Baixos; Porto, também em Portugal; Barcelona; outro destaque espanhol; Londres, no Reino Unido, e Berlim, na Alemanha. Paris, com todos os seus atrativos, no entanto, só aparece na 11ª posição, de acordo com a avaliação dos turistas.

Pelourinho, em Salvador: a capital baiana e o Rio de Janeiro são as únicas cidades brasileiras na listagem do GuruWalk
Pelourinho, em Salvador: a capital baiana e o Rio de Janeiro são as únicas cidades brasileiras na listagem da GuruWalk (NurPhoto/VEJA)

Vale destacar que no ranking das 100 melhores cidades para caminhar em 2026, a Espanha foi o país com mais cidades listadas, num total de 19 representantes, seguida pela França, com sete, e a Itália, com cinco. O Brasil também aparece no relatório da GuruWalk com dois representantes. Salvador, mencionada pela primeira vez na listagem da plataforma, tem como destaque o seu centro histórico, com foco no Pelourinho, além de forte influência da cultura africana. O documento também destaca, em cima das opiniões dos viajantes, a capoeira, a música e a culinária da capital baiana, que ficou na 93ª posição do estudo. Na colocação seguinte está o Rio de Janeiro, que, segundo o relatório, oferece ao se caminhar por suas ruas uma “mistura volátil do Brasil: grandeza, pobreza, ritmo, renascimento, tudo ao mesmo tempo”. O documento ainda destaca na cidade seus pontos turísticos (Pão de Açúcar e Corcovado), a boemia da Lapa, os calçadões de Copacabana e os músicos de rua. Uma mistura que encanta os viajantes-andarilhos.

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Conheça a seguir as 100 melhores cidades para conhecer a pé:

1-Roma, Itália

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2-Madri, Espanha

3-Budapeste, Hungria

4-Praga, República Tcheca

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5-Lisboa, Portugal

6-Amsterdã, Países Baixos

7-Porto, Portugal

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8-Barcelona, Espanha

9-Londres, Reino Unido

10-Berlim, Alemanha

11-Paris, França

12-Sevilha, Espanha

13-Istambul, Turquia

14-Cracóvia, Polônia

15-Florença, Itália

16-Viena, Áustria

17-Toledo, Espanha

18-Dublin, Irlanda

19-Dubrovnik, Croácia

20-Tóquio, Japão

21-Split, Croácia

22-Santiago de Compostela, Espanha

23-Nova York, Estados Unidos

24-Bucareste, Romênia

25-Santiago, Chile

26-Málaga, Espanha

27-Granada, Espanha

28-Bruxelas, Bélgica

29-Bruges, Bélgica

30-Liubliana, Eslovênia

31-Valência, Espanha

32-Medellín, Colômbia

33-Cidade do México, México

34-Buenos Aires, Argentina

35-Quioto, Japão

36-Marselha, França

37-Hanói, Vietnã

38-Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã

39-Zagreb, Croácia

40-Nápoles, Itália

41-Copenhague, Dinamarca

42-Helsinque, Finlândia

43-Sarajevo, Bósnia e Herzegovina

44-Tirana, Albânia

45-Edimburgo, Reino Unido

46-A Corunha, Espanha

47-Valeta, Malta

48-Cartagena, Colômbia

49-Cusco, Peru

50-Sófia, Bulgária

51-Milão, Itália

52-Kuala Lumpur, Malásia

53-Kotor, Montenegro

54-Varsóvia, Polônia

55-Cairo, Egito

56-Marraquexe, Marrocos

57-Bratislava, Eslováquia

58-Oviedo, Espanha

59-Cádis, Espanha

60-Fez, Marrocos

61-Toulouse, França

62-Xangai, China

63-Munique, Alemanha

64-Hoi An, Vietnã

65-Hamburgo, Alemanha

66-Saragoça, Espanha

67-Tbilisi, Geórgia

68-Lyon, França

69-Estocolmo, Suécia

70-Singapura, Singapura

71-Valladolid, Espanha

72-Estrasburgo, França

73-Riga, Letônia

74-San Sebastián, Espanha

75-Nuremberg, Alemanha

76-Gdańsk, Polônia

77-Gante, Bélgica

78-Mérida, México

79-Pamplona, Espanha

80-Bordeaux, França

81-Hiroshima, Japão

82-Zurique, Suíça

83-Bilbau, Espanha

84-Cidade do Panamá, Panamá

85-Bogotá, Colômbia

86-Lima, Peru

87-Gijón, Espanha

88-Tallinn, Estônia

89-Salamanca, Espanha

90-Atenas, Grécia

91-Veneza, Itália

92-Zadar, Croácia

93-Salvador, Brasil

94-Rio de Janeiro, Brasil

95-Santander, Espanha

96-Belfast, Reino Unido

97-Oaxaca, México

98-Liverpool, Reino Unido

99-Nice, França

100-Antigua Guatemala, Guatemala

 

Siga também no Instagram o perfil @omundodesofia_cerqueira Com o olhar cultivado em redações por mais de 30 anos, convido você a viajar pelo mundo, por aqui. Nesse amplo e diversificado roteiro, cabem um destino encantador, uma suíte especial, uma experiência única, uma curiosidade do setor e tudo mais que possa instigar quem está de malas prontas ou sonha em pôr o pé na estrada. https://www.instagram.com/omundodesofia_cerqueira?stkn=MWIwdHFwbmphMXUzZQ%3D%3D&utm_source=qr

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