Tudo que vi, senti e quase perdi no Epic, o novo parque da Universal

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O Universal Epic Universe, o mais audacioso parque da Universal em Orlando, celebra seu 1º aniversário. Conheça os cinco mundos fantásticos e suas mais de 50 atrações imersivas. Descubra as experiências mais marcantes, de Harry Potter a Super Nintendo, e prepare-se para uma viagem épica que supera todas as expectativas.

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Durante o último ano, assisti a várias reportagens e li diversas matérias sobre o impacto e a grandiosidade do Epic Universe, anunciado como o mais audacioso, imersivo e inovador parque temático da Universal, em Orlando. Com tudo isso, tinha enorme curiosidade de conhecê-lo, mas também receio de que a minha expectativa estivesse superdimensionada e saísse de lá decepcionada. No dia 22 de maio, exatamente quando o complexo estava comemorando o seu primeiro aniversário, tive a chance de atravessar o Chronos, o principal dos portões majestosos que dão acesso aos cinco “mundos” e as mais de 50 atrações que compõem a estrutura do caçula da Universal Orlando Resort. O impacto foi imediato.

Cinco mundos fantásticos

A sensação, logo de cara, é de estar entrando, literalmente, em um colorido e animado universo paralelo – com aventuras extraordinárias que vão bem além do que o visitante possa imaginar. O frenesi da época de inauguração do parque, quando algumas filas de brinquedos chegaram a quatro, cinco horas de espera, arrefeceu e deu lugar, um ano depois, a um parque bem concorrido, mas dentro da normalidade. Detalhe: entre projeto e execução, o Epic demorou dez anos para ser aberto. Com uma roupa confortável, tênis e um boné – faz muito sol nesta época do ano –, consegui percorrer os cinco mundos fantásticos do Epic: Celestial Park; The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic; Super Nintendo World; How to Train Your Dragon – Isle of Berk; e Dark Universe. E posso afirmar, sem medo de errar, que há três atrações mais do que imperdíveis.

Dez anos entre projeto e conclusão do Epic: o parque, o mais grandioso em 25 anos, em Orlando, se tornou também o projeto mais inovador da cidade

Atração mais imersiva

Fãs ou não do bruxinho de Hogwarts saem impactados do brinquedo Harry Potter and The Battle at the Ministry. Comigo não foi diferente. O brinquedo é a maior e mais imersivo de todo o Epic Universe. Antes de ingressar no simulador em si, a fila já é uma atração. Reproduzindo fielmente locais do filme, ali, os visitantes caminham por ruas de Paris bruxa, entram em um saguão grandioso (onde retratos de antigos ministros da magia ganham vida e interagem entre si), passam pela Sala de Avaliação, por uma sala mágica de mapas e pela sede dos Aurores. No brinquedo, de fato, realidade e magia se fundem: em vários momentos, os animatrônicos, que são os bonecos mecanizados que reproduzem os personagens, parecem ser realmente reais.

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Encantamento total

Primeiro grande parque temático inaugurado em Orlando em 25 anos (o último tinha sido o Island of Adventure, também da Universal), o Epic, é inegável, é pródigo em atrações inovadoras. Nessa categoria, outro destaque do parque que eu recomendo é o Monsters Unchained: The Frankenstein Experiment, a principal atração da área Dark Universe. Mais uma vez, pude atestar, o encantamento é total. O brinquedo põe os visitantes no meio a uma fuga frenética, após um experimento da Dra. Victoria Frankenstein sair de controle quando o Drácula escapa e libera criaturas como o monstro Frankenstein e o Lobisomen.

Super estrutura

Distante cerca de 10 minutos de carro do complexo atual do grupo, onde ficam os parques Universal Studios e Island of Adventure e o Universal CityWalk (com várias lojas e restaurantes), este parque teve um investimento estimado de 7 bilhões de dólares e emprega cerca de 17,5 mil pessoas. Números grandiosos que se refletem diretamente na qualidade da estrutura do Epic e em suas surpreendentes atrações. Ao visitar o parque, não deixe de reservar um bom tempo para andar pelo Super Nintendo World, cheio de atividades interativas e que dá a sensação de realmente estar dentro de um videogame; e de assistir aos shows oferecidos no circo que fica no “mundo” de Harry Potter e no teatro da área How to Train Your Dragon. Misturando atores reais, projeções e efeitos especiais de última geração, as atrações deixam o público encantado.

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Quase perdi

Durante a minha experiência no Epic, eu ainda quase perdi a chance de experimentar uma das mais incríveis atrações do parque: a Stardust Racers. Pouco afeita a montanhas-russas, confesso, que inicialmente fiquei com receio de andar nesta atração. O brinquedo tem um duplo lançamento, com trilhos paralelos, nos quais dois trens simulam uma “corrida entre cometas” pelo espaço. A atração dura 1 minuto e 30 segundos e a adrenalina vai nas alturas. Tive medo, mas sai feliz com aquela sensação de que “consegui”. Valeu a pena! Por esta e outras, o Epic é realmente imperdível. E se havia algum receio de que o local frustrasse as minhas expectativas, ele desapareceu por completo. O parque é realmente épico.

Conheça a seguir as principais atrações dos cinco mundos temáticos do Universal Epic Universe:

CELESTIAL PARK – No coração do parque, é o primeiro mundo que os visitantes se deparam ao cruzar o Chronos, o grande portal de entrada; A área serve com ponto de conexão de todo o Epic, da qual os visitantes acessam os outros quatro mundos fantásticos através de seus jardins e sua arquitetura inspirada nas estrelas e constelações.

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– Carrossel Constellation: Inovador e gigante, o carrossel fica dentro de um domo iluminado. Simulando uma viagem pela Via Láctea, a estrutura desliza para frente e para trás e até mesmo girando 360 graus, em meio a um espetáculo de luzes e sons.

– Stardust Racers: Montanha-russa de duplo lançamento e trilhos paralelos na parte central do parque. Seu grande diferencial é a sensação de apostar corrida com outro carrinho no ar. O grande destaque é a manobra chamada Celestial Spin. Os dois trens (Pulsar e Photon) sobem e realizam uma inversão onde os trilhos se cruzam de forma espelhada.

– Astronomica: Espécie de playground aquático, funciona como uma bússola gigante, com pisos sensoriais que reagem aos seus passos e fontes de água cristalina “dançam” ao redor do visitante. A criançada adora.

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O Mundo Mágico de Harry Potter – Ministério da Magia – Maior e mais imersiva de toda a Universal, a área une duas épocas do universo bruxo, transportando os visitantes para a Paris mágica dos anos 1920 (inspirada em Animais Fantásticos) e, através de uma viagem pelo pó de Flu, para o icônico Ministério da Magia britânico dos anos 1990.

– Pelas ruas, que reproduzem a capital francesa com realismo, os visitantes podem lançar feitiços na direção das vitrines das lojas usando varinhas interativas e encontrar criaturas fantásticas em um circo itinerante.

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– Não deixe de assistir ao espetáculo oferecido no Le Cirque Arcanus. Em um grande palco, a atração mistura atores reais, bonecos, projeções e efeitos especiais de última geração.

– Harry Potter and the Battle at the Ministry: A atração, a mais tecnologicamente avançada da Universal até o momento, faz o público embarcar em uma emocionante perseguição cheia de ação, comensais da morte e criaturas mágicas para impedir a fuga de Dolores Umbridge. O simulador mistura cenários realistas gigantescos, telas de altíssima tecnologia e animatrônicos (que parecem reais).

Super Nintendo World – Verdadeiro mergulho no mundo do videogame, no qual é recriado fielmente o Reino do Cogumelo com atrações de ponta, divididas entre o mundo clássico do Mario e a expansão de Donkey Kong. O espaço é totalmente imersivo, dando a sensação de estar dentro de um videogame.

– Mario Kart: Bowser’s Challenge (Desafio do Bowser) é a principal atração da área. Dentro de um enorme e colorido castelo, a sua fila é um espetáculo à parte, cheia de detalhes das fases, protótipos de karts, salas com fantasmas e maquetes. Os visitantes usam óculos de realidade aumentada e sobem em carrinhos de corrida, em um brinquedo que mistura cenários reais e projeções.

– Yoshi’s Adventure: É uma atração familiar e lúdica localizada dentro da Super Nintendo World. O passeio oferece uma experiência tranquila e colorida pelo Reino dos Cogumelos. E mais: durante o trajeto, o público tem uma visão privilegiada de toda a estrutura que compõe aquele “mundo”.

– Mine-Cart Madness: É a principal montanha-russa da área temática de Donkey Kong Country. A atração simula os famosos carrinhos de mina dos videogames, utilizando uma tecnologia inovadora que cria a ilusão de que o carrinho está “pulando” pelos trilhos.

Como treinar o Seu Dragão – Ilha de Berk – A área transporta os visitantes direto para o universo viking dos filmes, repleta de casas esculpidas em madeira, um grande lago, dragões animatrônicos e atrações que agradam desde crianças pequenas até os mais aventureiros dos visitantes.

– Hiccup’s Wing Gliders: A emocionante atração familiar simula o voo com o Banguela e oferece vistas panorâmicas da vila viking. Com velocidade máxima de 72km/h, é uma montanha-russa moderada e sem inversões (não vira de cabeça para baixo).

– Dragon Racer’s Rally: Na atração, o visitante tem o controle total sobre os movimentos da sua gôndola. Se quiser uma experiência mais tranquila, basta curtir o visual girando suavemente. Se quiser emoção, pode usar os dispositivos laterais para controlar as asas do dragão e realizar giros radicais, incluindo piruetas de 360 graus.

– O Dragão Intreinável: Este é o maior espetáculo teatral desta área, uma superprodução ao vivo tem duração de cerca de 20 minutos. Em um grande palco, atores reais dividem as atenções com projeções e bonecos articuláveis, que voam sobre o público.

Dark Universe – É um mundo imersivo e misterioso dedicado aos monstros clássicos da Universal. A atmosfera é totalmente gótica e envolvente, ambientada na Vila Darkmoor, onde os visitantes encontram cenários aterrorizantes, a mansão de Frankenstein, um cemitério e até um moinho de fogo.

– Monsters Unchained: The Frankenstein Experiment: Principal atração deste “mundo”, o brinquedo põe os visitantes no meio de um experimento da Dra. Victoria Frankenstein que sai do controle quando o Drácula escapa e liberta criaturas como o Monstro de Frankenstein e o Lobisomem. A experiência conta com mais de 15 figuras animatrônicas gigantes, incluindo, além de Frankenstein, Drácula e Lobisomem, a Múmia, A Criatura da Lagoa Negra e o Fantasma da Ópera.

– A Maldição do Lobisomem (Curse of the Werewolf): Antes de entrar na montanha-russa familiar, o público passa pelo acampamento da Guilda dos Místicos. Lá, a líder do grupo (Maleva) avisa que você carrega a marca do lobisomem e precisa correr pela floresta para escapar das garras das criaturas. A montanha-russa é giratória (os carrinhos giram no próprio eixo), com trilhos dinâmicos, curvas inclinadas e um trecho onde o trem anda de ré.

– Darkmoor Monster Makeup Experience: Realizada em um salão montado no antigo laboratório do Dr. Pretorius, maquiadores utilizam maquiagens faciais e tatuagens temporárias para transformar os visitantes em criaturas como vampiros, lobisomens, múmias ou a Noiva de Frankenstein.

Siga também no Instagram o perfil @omundodesofia_cerqueira Com o olhar cultivado em redações por mais de 30 anos, convido você a viajar pelo mundo, por aqui. Nesse amplo e diversificado roteiro, cabem um destino encantador, uma suíte especial, uma experiência única, uma curiosidade do setor e tudo mais que possa instigar quem está de malas prontas ou sonha em pôr o pé na estrada.