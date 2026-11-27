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Muito além da famosa árvore de Natal e do rinque de gelo, o Rockefeller Center guarda segredos fascinantes. Em um tour VIP exclusivo, conheça jardins privativos nos terraços, bastidores históricos e vistas de tirar o fôlego das novas atrações nas alturas em Nova York.

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No coração de Manhattan, entre a Quinta e a Sexta avenidas, o Rockefeller Center é um daqueles lugares que ajudam a contar a história de Nova York. Com mais de nove décadas de existência, o complexo de dezenove edifícios em estilo Art Déco é um marco da arquitetura e da vida cultural da cidade. No fim do ano, ganha ainda mais protagonismo com a célebre árvore de Natal e a tradicional pista de patinação no gelo, emoldurada pela estátua de Prometheus, personagem da mitologia grega. Mas reduzir o Rockefeller Center a esse cenário seria ignorar boa parte de seus encantos. Entre estúdios de televisão, espaços para shows, bares, restaurantes, lojas, escritórios e um observatório com vista de 360 graus da cidade, o conjunto reúne história, arte, arquitetura e entretenimento em um só endereço.

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Para desvendar um pouco mais desse universo, tive a oportunidade de participar de um tour VIP pelo complexo (chamado VIP Rock Pass), durante uma viagem a Nova York, com o apoio da Booking.com – uma das principais empresas no mundo de reservas de hotéis, aluguel de temporada, voos e outros serviços de turismo. Na minha temporada em solo nova-iorquino, ainda contei com a parceria do NYC Tourism (organização privada que promove o turismo nos cinco distritos da cidade). A experiência no Rockefeller Center revela detalhes e histórias que podem passar despercebidos até mesmo por quem já conhece o local e permite “fura-fila” em todas as etapas, incluindo os elevadores e o terraço panorâmico.

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Com grupos reduzidos e pouco mais de duas horas de duração, o passeio começa em um lounge privativo, onde os visitantes fazem o check-in e tomam um ligeiro café. Há opções de fazer a visita guiada em inglês e, em determinados dias, em português (em parceria com @dicasnovayork, com condução de Fabio Angheben). Durante o percurso pelo complexo de prédios e seus halls, os turistas descobrem detalhes da sua construção, iniciada durante a Grande Depressão nos Estados Unidos (que ocorreu entre 1929, com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, e se estendeu por toda a década de 30).

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No tour, os participantes ainda ficam sabendo, entre outros detalhes, que o projeto original era que ali fosse erguida uma imponente casa de ópera. Com a crise, o projeto, idealizado pelo financista John D. Rockefeller Jr., foi redesenhado e surgiu então a ideia de criar um complexo comercial de uso misto. Desde o início, o conceito foi de uma “cidade dentro da cidade”, sem esquecer o universo artístico. Quem integra o passeio também é convidado a conhecer e entender um pouco mais sobre as mais de cem obras de arte espalhadas pelo local. Ao estilo Art Déco, predominante, se juntam peças e elementos arquitetônicos com influências egípcias, gregas e romanas. Uma curiosidade: mais de 50 000 pessoas participaram da construção desse complexo.

Entre os pontos altos do tour está o chamado Secret Garden, ou Jardim Secreto, que são recantos verdes existente em alguns terraços do Rockefeller Center, todos com vista para a Quinta Avenida e para a histórica Catedral de São Patrício (St. Patrick’s Cathedral). Normalmente fechados ao público em geral e exclusivos para quem faz este tour, estes espaços oferecem uma perspectiva menos conhecida do conjunto arquitetônico e funcionam como uma pausa em meio à movimentação de Manhattan. Detalhe: em um deles, o 620 Loft & Garden, foi filmada uma cena do Homem-Aranha (o primeiro da trilogia, de 2002). O percurso VIP ainda explora trechos dos bastidores dos prédios, a visita ao observatório Top of the Rock (no 70º andar do prédio principal) e inclui a experiência no The Beam, que permite recriar a famosa fotografia de 1932 (“Lunch Atop a Skyscraper”, dos operários almoçando em uma viga de aço no alto de um arranha-céu), erguendo-se nas alturas sobre Manhattan com sistema de segurança.

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Depois, os visitantes seguem para o Skylift, uma plataforma de observação giratória que sobe três andares acima do topo do prédio principal, oferecendo uma vista panorâmica de 360 graus a uma altura ainda maior. O pacote inclui fotos digitais tiradas durante a experiência e um brinde com espumante/champanhe no bar do observatório (para maiores de 21 anos; opções sem álcool disponíveis) e 20% de desconto na loja oficial do Rockefeller Center. Para quem quiser, a visitação pode não terminar aí. O complexo tem mais de quarenta restaurantes, alguns deles comandados por chefs com estrelas Michelin e vencedores do James Beard Award (principal prêmio da gastronomia norte-americana), como NARO, Le Rock e Jupiter. O Rockefeller Center ainda reúne o teatro Radio City Music Hall, os estúdios da rede de TV NBC e inúmeras lojas, como a icônica FAO Schwartz.

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Com a chegada do fim do ano, o conjunto de edifícios fica ainda mais especial. No dia 10 de outubro foi reaberta para sua 90ª temporada a famosa pista de patinação no gelo (The Rink at Rockefeller Center), com ingressos à venda a partir de USD 22 por pessoa (sem incluir o aluguel dos patins). Um dos destinos mais visitados durante a temporada de inverno, o rinque recebe mais de 250 mil patinadores por ano. A partir de 14 de novembro, o Rockefeller Center inaugurou também a nova e ampliada Skate House e o VIP Skate Lounge, com opções sazonais de comidas e bebidas no local. Já a cerimônia oficial de inauguração da tradicional árvore de Natal do complexo está marcada para 2 de dezembro. Mas, para além do brilho das luzes natalinas, o Rockefeller Center guarda histórias e recantos que merecem ser descobertos. E o tour VIP é justamente um convite a olhar para esse ícone da cidade com outros olhos, descobrindo detalhes que fazem dele muito mais do que um dos símbolos de inverno nova-iorquino.

Os preços dos tours e da experiência VIP estão disponíveis no site: https://www.rockefellercenter.com/tickets/vip-experiences

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* Nesta viagem a Nova York, a colunista contou com o apoio da Booking.com, uma das principais empresas do mundo de reservas de hotéis, aluguel de temporada, voos e outros serviços de turismo. Conta com escritórios em cerca de 70 países e um site disponível em 45 idiomas. A plataforma reúne 31 milhões de anúncios de casas, apartamentos, vilas, hotéis e resorts em mais de 175 000 destinos em 220 países e territórios.

Siga também no Instagram o perfil @omundodesofia_cerqueira Com o olhar cultivado em redações por mais de 30 anos, convido você a viajar pelo mundo, por aqui. Nesse amplo e diversificado roteiro, cabem um destino encantador, uma suíte especial, uma experiência única, uma curiosidade do setor e tudo mais que possa instigar quem está de malas prontas ou sonha em pôr o pé na estrada.