Puglia e seu entorno: por que a região virou um destino de sonhos?

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Descubra a Puglia, no Sul da Itália, um destino que foge do overturism e oferece uma experiência autêntica e encantadora. Com vilarejos milenares, ruínas greco-romanas e paisagens deslumbrantes, a região é ideal para quem busca história, praias cristalinas e gastronomia saborosa, com preços mais convidativos que o Norte do país. Explore cidades como Alberobello, Polignano a Mare e Matera.

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Esqueça Roma e Veneza. Se a ideia é viajar para a Itália, mas passar longe do overturism e das hordas de visitantes se acotovelando em torno de pontos turísticos, um local, ainda subestimado, tem todos os atributos para proporcionar uma experiência autêntica, vibrante e encantadora. É a região de Puglia (se pronuncia Púlhia) e seu entorno, no Sul do país. Um destino que reúne vilarejos milenares, ruínas greco-romanas, cidadezinhas encarapitadas no alto de colinas, algumas que se debruçam sobre falésias à beira-mar e outras que parecem ter saído de um verdadeiro conto de fadas. Com um clima mediterrâneo, com temperaturas mais amenas no inverno e quente e seco na temporada de calor, o “salto da bota” do mapa italiano, em uma referência à sua localização, é uma ótima pedida para aproveitar a meia estação.

A apenas uma hora de avião da capital romana, Bari, capital da região de Puglia, costuma ser a porta de entrada para conhecer este destino. Foi justamente nesta cidade que eu fiz a minha base quando estive no Sul da Itália por alguns dias, a convite da Nomad – plataforma global aceita em mais de 180 países que oferece conta internacional, cartão de débito, chip e seguro viagem. Embora muitos viajantes visitem a região usando carro alugado, decidi testar outra forma. Optei por fazer bate-voltas, a partir de Bari, e organizei todo o meu roteiro de trem ou ônibus, que são pontuais e funcionam muito bem ali. A maior parte das cidades é ligada à Bari por ferrovias. Uma das exceções é a fascinante Matera, na região de Basilicata, cuja passagem de ônibus saiu a 33 euros, ida e volta. Em geral, no entanto, paguei entre 3 e 7 euros por cada trajeto de trem.

Com influências gregas, árabes e normandas, Puglia e seu entorno, sem dúvida, são garantia de uma experiência italiana autêntica. Não por acaso, a região se tornou um dos destinos de sonhos naquele país. Nesta época do ano, já baixa estação, as temperaturas são mais amenas e suas cidadezinhas costumam estar bem mais tranquilas do que os meses de verão. Entre os lugares que têm que estar em qualquer roteiro pela região estão a arrebatadora Alberobello, com suas construções únicas; a antiquíssima Matera e, para dar um belo mergulho em um mar esmeralda, linda Polignano a Mare. Um detalhe que chama a atenção: menos lotada do que as cidades-símbolo do Norte da Itália e da badalada Costa Amalfitana, a região, vale destacar, oferece hotéis e refeições com preços mais convidativos.

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Uma vez naquele pedaço da Itália, não deixe de provar o orecchiette, uma massa fresca artesanal no formato de orelhinhas, as fartas tábuas de frios (se vê em todo restaurante e bar) e um prato com polvo, que costuma ser fresquíssimo e tem forte tradição na culinária local. A região também é uma das maiores produtoras de azeite de oliva do mundo, com algumas oliveiras seculares. Puglia e seu entorno, sem dúvida, é daquelas viagens saborosas, surpreendentes e com atrações capazes de encantar os mais diferentes dos viajantes.

Confira a seguir seis cidades que se destacam na região de Puglia e seu entorno unindo história, praias paradisíacas e uma autêntica atmosfera do Sul da Itália:

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1-ALBEROBELLO

A apenas 55 quilômetros da cidade de Bari, este vilarejo é famoso por suas construções históricas em calcário e telhados cônicos, chamados de trulli (trullo no singular). Declarado Patrimônio Mundial pela UNESCO, em 1996, Alberobello ostenta uma arquitetura que nenhuma outra parte do planeta tem igual. Sem argamassa ou qualquer material que se assemelhe ao cimento, as trulli foram erguidas com uma técnica de empilhamento de pedras e remontam aos séculos XIV e XV. A história mostra que estas casinhas foram construídas desta forma para driblar naquela época os altos impostos do Reino de Nápoles, já que os camponeses podiam desmontá-las rapidamente. Durante o passeio pelo vilarejo, os visitantes ainda se deparam com vários telhados com símbolos pagãos e religiosos, pintados com cal (sol, lua, estrelas, corações e cruzes). Acreditava-se que eles serviam para afastar maus-olhados e garantir uma boa colheita. Os trulli hoje são ocupados por lojinhas e restaurantes.

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2-POLIGNANO A MARE

Considerada uma joia na região de Puglia, a cidade, banhada pelo Mar Adriático, é famosa pelas casinhas brancas debruçadas em falésias, praias cristalinas e uma rica herança grego-romana. A enseada mais famosa e que virou o cartão-postal de Polignano a Mare é a Lama Monachile, facilmente acessada a pé, chegando à cidade de trem ou ônibus. Emoldurada por uma ponte que remonta à época romana e espremida entre dois paredões rochosos, a praia de pedrinhas (não é areia) é um convite a um delicioso mergulho. Perto dali, há ainda duas outras praias, facilmente acessíveis e menos cheias. Durante uma visita ao local, uma boa dica é fazer um passeio de barco, de onde é possível passar perto da base das falésias, generosamente esculpidas pelo tempo e que ostentam grutas naturais. O labirinto de ruas e vielas que formam a cidade contam com bons restaurantes de frutos do mar.

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3-MATERA

Famosa por seus sassi (habitações encravadas nas rochas), é uma das cidades continuamente habitadas mais antigas do mundo. Há vestígios de ocupação ali há mais de 9 000 anos – a história mostra que seus primeiros habitantes escavavam as colinas rochosas calcárias formando abrigos primitivos. Bem mais tarde, na Idade Média, monges bizantinos e beneditinos se instalaram na região, erguendo várias igrejas rupestres com afrescos. A cidade, um lugar ímpar, também tem trechos com uma paisagem lunar. Apesar de seu incontestável valor histórico, Matera passou por momentos em que foi quase uma cidade fantasma, na década de 1950, quando ostentava uma extrema pobreza e chegou a ser chamada de “vergonha da Itália”. Reerguida, ela virou patrimônio da UNESCO e uma das capitais europeias da cultura. Já serviu de locação para cenas do filme Sem Tempo Para Morrer, de 007; e de A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, devido ao aspecto que lembra Jerusalém antiga.

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4-OSTUNI

Conhecida como a “Cidade Branca”, Ostuni foi erguida sobre três colinas e carrega uma longa história. Fundada no período pré-clássico (abrange do século 20 a.C. ao século 3), foi destruída e, séculos mais tarde, reconstruída pelos gregos. Durante a Idade Média, foi fortificada com muros e torres, consolidando o desenho de seu centro histórico que se mantém quase intacto. Durante uma visita à cidade, o turista se depara com um labirinto de ruas medievais, casas caiadas e vistas deslumbrantes para olivais e o Mar Adriático. A tradição de pintar as casas locais com cal ali começou com o intuito de combater infestações e pragas, mas também por refletir a luz do sol, o que mantém as construções e ruas mais claras e frescas durante o intenso verão italiano. Um dos locais que não pode faltar em uma visita ao local é a Catedral de Sana Maria Assunta, datada do século XV, adornada com uma impressionante rosácea gótica.

5-LECCE

Chamada de a “Florença do Sul”, Lecce é tida como a maior preciosidade barroca na região de Puglia. Seu centro histórico foi todo construído com Pietra leccese, um tipo de calcário amarelado e mais “maleável” que permitiu a criação de esculturas ricas em detalhes. Além da vertente barroca, a cidade, que remonta a mais de 2000 anos, abriga monumentos preservados desde a Roma Antiga. Segundo a lenda, ela foi fundada pelo povo itálico dos messápios após a destruição de Troia. No século II d.C., sob o Império Romano, tornou-se um importante centro urbano. Junto com tesouros romanos, como um anfiteatro do século II, construído para abrigar 25 000 espectadores, ostenta a opulenta arquitetura dos séculos XVI e XVIII em palácios e igrejas. Um bom exemplo é a Basílica de Santa Cruz, com sua fachada rica em detalhes florais, querubins e figuras mitológicas. A partir de Lecce é possível explorar algumas das praias mais lindas da região, parte delas no Mar Adriático e outra parte no Mar Jônico.

6-BARI

Capital de Puglia, a cidade é uma bela surpresa para quem escolhe aquele ponto como base para visitar as principais atrações da região. Vale reservar um dia, ou pelo menos alguns fins de tarde e noite, para curtir o lugar. Além de um grande calçadão à beira-mar e de uma rua comercial coalhada de lojas de marca, Bari conta com o que pode ser considerada a cereja do bolo: um centro histórico medieval – conhecido como Bari Vecchia. É neste labirinto de ruelas e becos estreitos que a vida acontece. As construções do local, que remonta à Antiguidade, foram erguidas e reformadas ao longo de várias épocas, indo principalmente do século XI ao XVII. É neste ponto que ficam vários restaurantes especializados em frutos do mar e de massas. Seu entorno também costuma ficar bem animado durante o happy hour e à noite.

A colunista viajou para a Itália a convite da Nomad, uma plataforma conhecida por tornar os serviços financeiros globais mais democráticos e acessíveis. O cartão Nomad é aceito em mais de 180 países para compras virtuais e presenciais e permite saques em caixas eletrônicos (ATMs). Além do cartão de débito, a fintech oferece opções de conta internacional (sem taxa de abertura nem taxa mensal de manutenção), chip e seguro viagem. Possui mais de 3,5 milhões de clientes ativos.

Siga também no Instagram o perfil @omundodesofia_cerqueira Com o olhar cultivado em redações por mais de 30 anos, convido você a viajar pelo mundo, por aqui. Nesse amplo e diversificado roteiro, cabem um destino encantador, uma suíte especial, uma experiência única, uma curiosidade do setor e tudo mais que possa instigar quem está de malas prontas ou sonha em pôr o pé na estrada. https://www.instagram.com/omundodesofia_cerqueira?stkn=MWIwdHFwbmphMXUzZQ%3D%3D&utm_source=qr