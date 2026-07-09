Por que e como 2026 está sendo especial para o turismo no Brasil?

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O turismo no Brasil alcança marcas históricas em 2026! Com recorde de 4,8 bilhões de dólares injetados por estrangeiros e destinos brasileiros como praias e capitais ganhando reconhecimento mundial, o país se consolida como potência turística. Descubra os números e o que atrai tantos visitantes.

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Destino em alta no cenário turístico mundial, o Brasil vem alcançando uma sucessão de boas marcas. Recentemente, o país emplacou duas praias no ranking “The World’s 50 Best Beaches” – Pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo (Rio de Janeiro), e Baía do Sancho, em Fernando de Noronha (Pernambuco). Duas capitais brasileiras, no caso Rio de Janeiro e Salvador, também apareceram no levantamento da plataforma GuruWalk entre os 100 melhores locais para conhecer caminhando. Outro levantamento, desta vez divulgado pela Booking.com, mostrou que Manaus, no coração da maior floresta tropical do planeta, foi eleita um dos 10 destinos tendências globais para 2026. E tem mais: São Paulo, de acordo com uma pesquisa da revista Time Out, é a sétima melhor cidade do mundo para arte e cultura em 2026. Números divulgados este mês pela Embratur só corroboram essa boa fase do turismo brasileiro.

Nos cinco primeiros meses deste ano, os turistas estrangeiros injetaram 4,8 bilhões de dólares (o equivalente a 24,8 bilhões de reais) na economia nacional, o que representa um recorde histórico. Os valores significam ainda um crescimento de 11,6% em comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com dados do Banco Central. Só no mês de maio, os gastos dos visitantes internacionais somaram 786 milhões de dólares (em torno de 4 bilhões de reais), alcançando uma alta de 18,9% em comparação com o mesmo mês em 2025. “Os dados mostram a ampliação do ticket médio do turista internacional que visita o Brasil, que cada vez mais busca as experiências autênticas e regionalizadas que podemos oferecer, em segmentos como ecoturismo, turismo de aventura, cultura, gastronomia e esportes”, declarou o presidente da Embratur, Bruno Reis.

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Os bons números de maio estão associados a entrada de 486.262 turistas estrangeiros no país, um crescimento de 5,4% em relação ao mesmo mês do ano passado. Ao longo de 2026, o Brasil já recebeu 4 819 685 turistas internacionais. A estimativa da Embratur é que o Brasil contabilize cerca de 10 milhões de visitantes de outros países até o fim do ano, um marco inédito para o país. A boa fase vem no rastro de 2025, que até então representou o melhor momento do turismo internacional por aqui. Pela primeira vez em sua história, o Brasil registrou a entrada de 9 milhões de turistas. O volume equivale a quase 3 000 voos internacionais desembarcando no território nacional ao longo dos doze meses.

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Os dados registrados no ano passado representaram um crescimento de 37,1% com relação a 2024, que até então registrava o recorde histórico, com 6,7 milhões de visitantes internacionais. Analistas são unânimes ao afirmar que esse bom resultado mostra que o Brasil está se consolidando como um destino atrativo e competitivo no cenário internacional. A presença recorde de turistas estrangeiros no país no ano passado surpreendeu até os especialistas e superou a meta prevista no Plano Nacional de Turismo 2024-2027. A expectativa para 2025, de acordo com este estudo, era de alcançar 6,9 milhões de visitantes internacionais, número que foi superado em 34,6%.

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Como foi visto em 2025, a Argentina aparece agora no topo dos mercados emissores de turistas internacionais para o Brasil – representando 1,9 milhão de chegadas entre janeiro e maio passado. Em um top 5, aparecem ainda, na sequência, os Estados Unidos (338 000 visitantes), Paraguai (284 400), França (127 600) e Alemanha (112 100). Ao que tudo indica, os números de 2026 serão ainda mais especiais e têm tudo para representar novos recordes no setor.

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