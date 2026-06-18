Pensando em aproveitar o verão europeu? Confira estes destinos antes

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Com o Euro mais estável a R$ 5,90, o verão europeu de 2026 promete ser um dos mais favoráveis para brasileiros. Descubra 5 destinos surpreendentes e acessíveis que fogem do tradicional, oferecendo paisagens incríveis, cultura rica e ótimo custo-benefício para sua próxima viagem internacional.

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Na hora de planejar uma viagem, vários fatores são postos na mesa. Além de buscar aquele tão desejado lugar, um destino surpreendente ou um local que está em alta, são levados em conta a logística para se chegar, a disponibilidade de acomodações, a viabilidade de tempo, a segurança, o transporte, entre outros. No caso da organização de uma viagem internacional, a questão cambial, não há como negar, vira outro ponto central e tem um peso e tanto.

Nestes primeiros meses de 2026, pela primeira vez desde junho de 2024, o euro apresentou uma estabilidade maior do que vinha ocorrendo e vem se mantendo na faixa de R$ 5,90 na cotação comercial. Com isso, destinos na zona desta moeda que antes eram considerados “caros” voltam, agora, ao radar, possibilitando roteiros mais diversos e, porque não dizer, mais acessíveis. Com o câmbio mais amigável, o verão europeu – que está logo aí – tem tudo para registrar um dos momentos mais favoráveis, em termos da moeda europeia, para quem está disposto a sair do circuito mais tradicional e explorar novos destinos.

De olho no vai-e-vem da balança cambial, pesquisa da Civitatis – plataforma global de reserva de atividades presente em mais de 160 países – reuniu alternativas fora dos clássicos da Europa, com preços mais competitivos para a temporada. Veja, a seguir, cinco destinos que chamam a atenção pelas belas praias, boa gastronomia e cultura pujante.

Vale a pena ir para Montenegro no verão europeu?

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Sim. Destino europeu emergente, é conhecido por cenários impressionantes onde montanhas íngremes encontram o Mar Adriático. Tendo menos de 700 000 habitantes, oferece uma mistura de vilas medievais, fiordes naturais e praias paradisíacas. É considerado um destino de ótimo custo-benefício, com hospedagens e alimentação de alta qualidade e preços mais baixos comparado a vizinhos, como a Croácia. Entre seus destaques, Montenegro abriga a Baía de Kotor, frequentemente chamada de o “fiorde mais meridional da Europa”, com águas profundas cercadas por paredões rochosos. O país tornou-se independente apenas em 2006, quando se separou da Sérvia, e tem como moeda oficial o Euro. Entre os tours mais reservados, se destaca a excursão à Gruta Azul e Nossa Senhora das Rochas de barco, e o passeio para o Lago Negro, mosteiro de Ostrog e Zabljak, com belos povoados e construções históricas encravadas na pedra.

Passagens aéreas (ida e volta por pessoa): São Paulo – Dubrovnik (Croácia, próximo da divisa com Montenegro): R$ 5.300 a R$ 7.200 Hospedagem (casal – 3 a 4 estrelas): Kotor: R$ 500 a R$ 900 por noite Passeios (por pessoa): Excursão à Gruta Azul e Nossa Senhora das Rochas de barco: R$ 281,83 Passeio para o Lago Negro, mosteiro de Ostrog e Žabljak: R$ 494,78

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Quanto custa viajar para a Riviera Turca em 2026?

Também chamada de “Costa Turquesa”, a Riviera Turca, no sudoeste da Turquia, é um destino paradisíaco que conjuga praias de águas impressionantes, montanhas imponentes e ruínas milenares. Outro detalhe importante: é famosa pelo sol quase garantido (cerca de 300 dias por ano). Vale ressaltar ainda regiões como Marmaris e Antalya, que concentram algumas das paisagens mais impressionantes deste litoral. Entre os destaques de passeios está o cruzeiro por Dalyan, que combina história e natureza, com paradas para mergulhos em águas cristalinas, visita às tumbas esculpidas na rocha e observação de tartarugas-marinhas na Praia de Iztuzu. Já na área de Antalya, a excursão às cascatas Düden e Kursunlu revela um lado mais verde e surpreendente deste litoral, com quedas d’água que desembocam no mar Mediterrâneo.

Passagens aéreas (ida e volta por pessoa): São Paulo – Istambul: R$ 5.490 a R$ 7.500 Hospedagem (casal – 3 a 4 estrelas): Marmaris: R$ 400 a R$ 1.300 por noite Antalya: R$ 550 a R$ 1.100 por noite Passeios (por pessoa): Cruzeiro por Dalyan: R$ 219,20 Excursão às cascatas Düden e Kursunlu: R$ 275,57

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A Eslovênia pode ser uma bela surpresa no verão europeu?

Claro. Localizado na Europa Central, o país é conhecido por sua natureza exuberante, cuidado com a sustentabilidade e mistura de culturas alpinas, mediterrâneas e eslavas. Mesmo sendo considerada pequena (tem 2,1 milhões de pessoas e sua área é comparável a de Sergipe – o menor estado brasileiro), a Eslovênia, ainda pouco explorada pelos brasileiros, oferece uma diversidade paisagística impressionante em pouco tempo de viagem. A partir da capital, Liubliana, é possível fazer um passeio para dois pontos icônicos daquele país: a Caverna de Postojna é uma das mais impressionantes da Europa, com formações geológicas monumentais e galerias subterrâneas que se estendem por quilômetros, enquanto o Castelo de Predjama chama atenção por sua construção única, encravada em um penhasco de mais de 100 metros de altura. Outro passeio possível é o da região dos Alpes Julianos, onde as praias dão lugar para o Lago Bled e o Lago Bohinj, que combinam paisagens alpinas, águas cristalinas e vilarejos charmosos, cenário ideal para quem busca natureza e tranquilidade.

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Passagens aéreas (ida e volta por pessoa): São Paulo – Liubliana: R$ 5.950 a R$ 8.000 Hospedagem (casal – 2 a 3 estrelas): Liubliana: R$ 750 a R$ 1.400 por noite Bled: R$ 880 a R$ 1.300 por noite Passeios (por pessoa): Excursão para a Postojna e Predjama – R$ 407,10 Excursão para Bled e Bohinj (Alpes Julianos): R$ 757,83

Vale a pena incluir Menorca em uma viagem para o verão europeu?

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Certamente. Considerada a “irmã mais nova” das vizinhas e badaladas Ibiza e Mallorca, Menorca é uma das joias mais preservadas do Mediterrâneo. Com cerca de 700 quilômetros quadrados, a ilha, declarada Reserva da Biosfera pela Unesco em 1993, oferece ambiente calmo, com mais de 100 praias, vilas charmosas e uma rica herança histórica. Com um ritmo mais tranquilo, é ideal para quem busca um verão europeu mais relaxado e, muitas vezes, mais acessível. A região de Ciutadella é uma das principais bases para explorar o litoral sul, onde estão algumas das praias mais bonitas da Espanha. O passeio de barco pelas calas do Sul é a melhor forma de acessar algumas das enseadas mais paradisíacas da ilha, muitas delas isoladas por terra. Um bom complemento ao roteiro é a observação de estrelas com telescópios: Menorca está entre os poucos destinos do mundo reconhecidos como reserva Starlight, graças à baixa poluição luminosa e à qualidade excepcional do seu céu noturno.

Passagens aéreas (por pessoa): São Paulo – Menorca: R$ 5.300 a R$ 7.700 Hospedagem (casal – 2 a 3 estrelas): Menorca: R$ 1.200 a R$ 700 por noite Passeios (por pessoa): Passeio de barco pelas calas do Sul: R$ 219,20 Observação de estrelas com telescópios: R$ 187,89

E a Sardenha, pode se revelar um destino especial?

Não há dúvidas. Segunda maior ilha do Mediterrâneo, é uma região italiana famosa por suas águas esmeraldas, praias paradisíacas (como Cala Goloritzè e La Pelosa) e cultura rica. O local também é conhecido por ser uma das “zonas azuis” do mundo, ou seja, onde as pessoas costumam viver mais de 100 anos. Embora seja considerado um destino de luxo, a ilha pode proporcionar uma experiência especial, sobretudo agora com o euro mais estável, com melhor custo-benefício que destinos como Amalfi ou Ibiza. A região norte, próxima a Palau, é base do passeio de veleiro por La Maddalena, Spargi, Dudelli e Santa Maria, ilhas com águas cristalinas na costa da Sardenha. Já o Golfo de Orosei se destaca pela vida marinha e paisagens naturais preservadas, com opção de passeio para o avistamento de golfinhos.

Passagens aéreas (por pessoa): São Paulo – Sardenha: R$ 5.600 a R$ 8.200 Hospedagem (casal – 2 a 3 estrelas): Palau: R$ 960 a R$ 1.400 por noite Passeios (por pessoa): Veleiro por La Maddalena, Spargi, Budelli e Santa Maria: R$ 210 a R$ 320 Passeio para avistamento de golfinhos em Sardenha: R$ 280 a R$ 420″.

Siga também no Instagram o perfil @omundodesofia_cerqueira Com o olhar cultivado em redações por mais de 30 anos, convido você a viajar pelo mundo, por aqui. Nesse amplo e diversificado roteiro, cabem um destino encantador, uma suíte especial, uma experiência única, uma curiosidade do setor e tudo mais que possa instigar quem está de malas prontas ou sonha em pôr o pé na estrada.