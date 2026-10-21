Os brasileiros preferem viajar ou comprar? Pesquisa da Booking responde

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Uma pesquisa da Booking.com revela que 75% dos viajantes brasileiros consideram viajar mais satisfatório do que comprar bens materiais, vendo a viagem como um investimento em qualidade de vida. Muitos adaptam seus orçamentos, cortando outras despesas, para garantir a próxima aventura. Isso mostra uma mudança cultural significativa.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Ao longo do tempo, o comportamento dos consumidores foi se alterando e os “objetos” de desejo sendo mudados. Diversos estudos científicos e pesquisas de mercado se debruçaram continuamente sobre esse tema em todo o mundo. Durante décadas, o sonho da casa própria, pelo menos por aqui, era a aspiração máxima de várias gerações. Hoje, entre adquirir um bem e se render a um produto que está nas vitrines ou viver uma experiência que se carrega como lembrança para sempre, uma significativa parcela da população já fez a sua escolha. É exatamente isso que mostra uma pesquisa recente da Booking.com – uma das líderes mundiais de reservas online de hotéis, aluguel de temporada, voos e outros serviços de turismo. O estudo é categórico: 75% dos viajantes brasileiros consideram que viajar traz mais satisfação do que comprar bens materiais.

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E vai além. A pesquisa mostra que 87% consideram as viagens um investimento em qualidade de vida, reforçando seu papel entre as prioridades financeiras dos brasileiros. Essa percepção, acrescenta o levantamento, é ainda mais forte no público mais maduro: 93% dos entrevistados da Geração X (45 a 54 anos) e 90% dos Baby Boomers (mais de 55 anos) compartilha essa visão. “Isso mostra que viajar deixou de ser visto como um gasto e passou a ser encarado como algo que vale a pena priorizar por proporcionar bem-estar, além da oportunidade de conhecer novos lugares e culturas”, ressalta Nelson Benavides, gerente regional da Booking.com no Brasil. “Os resultados indicam ainda que os brasileiros fazem escolhas conscientes quando o assunto é viajar. Em vez de abrir mão da próxima viagem, muitos preferem planejar melhor, esperar o momento certo ou adaptar alguns aspectos para que ela caiba no orçamento”, completa ele.

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A escolha dos viajantes brasileiros, atestada pela pesquisa da Booking.com, reitera o que já mostraram estudos acadêmicos. Uma pesquisa conduzida por psicólogos da Universidade Cornell, nos Estados Unidos, por exemplo, confirma que experiências como viagens podem proporcionar uma satisfação mais duradoura do que a aquisição de objetos. Isso, em boa parte porque alimentam memórias, fortalecem vínculos sociais e passam a integrar a história pessoal daquele indivíduo.

Voltando a pesquisa conduzida pela plataforma de reservas online, ela também joga luz sobre as prioridades dos brasileiros. O levantamento mostra que mais de um terço (35%) afirma que viajar está entre seus principais objetivos pessoais, um percentual que sobe para 43% entre os Millennials (25 a 44 anos). Apesar disso, por outro lado, 44% dos entrevistados dizem que gostam de viajar, mas apenas quando a experiência cabe no orçamento, enquanto 11% precisam de um longo planejamento financeiro para conseguir tirar esse plano do papel. Entre a Geração Z (18 a 24 anos) esse percentual sobe para 17%.

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O estudo ainda apresenta mais detalhes. Quando o orçamento exige escolhas, mostram os resultados, muitos brasileiros preferem reorganizar outras despesas para manter vivos os planos de viagem. Sete em cada dez entrevistados (72%) afirmam que reduziriam outras despesas do dia a dia para conseguir viajar. Já quase nove em cada dez brasileiros (89%) diz já ter feito algum ajuste para manter uma viagem dentro do orçamento. Entre as táticas mais usadas estão viajar em períodos mais baratos (39%), esperar promoções e preços melhores (36%) e parcelar os gastos para não abrir mão daquela experiência tão desejada em algum destino (27%).

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Nesse universo, os dados da Booking.com ainda mostram que os brasileiros encaram os gastos com viagens de forma diferente: 70% deles afirmam sentir menos culpa ao investir em uma viagem do que ao fazer outro tipo de compra. Apesar disso, viajar não substitui algumas prioridades financeiras, mostra o estudo. Diante de um dinheiro extra inesperado, por exemplo, 29% dos brasileiros afirmam que investiriam o valor, enquanto 26% o reservariam para uma viagem futura – entre os Boomers, esse percentual sobe para 33%. O resultado reitera que, para muitos, viajar não é uma decisão impulsiva, mas um objetivo que faz parte do planejamento financeiro e para o qual vale a pena se organizar. Afinal, mais do que uma pausa na rotina, viajar combina prazer, descoberta, bem-estar e memórias para sempre.

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*A pesquisa da Booking.com foi realizada com brasileiros de 18 anos ou mais, que fizeram ao menos uma viagem de lazer nacional ou internacional nos últimos 12 meses. Ao todo, 1.200 pessoas foram entrevistadas em todo o Brasil. O levantamento foi realizado em junho de 2026.

Siga também no Instagram o perfil @omundodesofia_cerqueira Com o olhar cultivado em redações por mais de 30 anos, convido você a viajar pelo mundo, por aqui. Nesse amplo e diversificado roteiro, cabem um destino encantador, uma suíte especial, uma experiência única, uma curiosidade do setor e tudo mais que possa instigar quem está de malas prontas ou sonha em pôr o pé na estrada.